モデルの谷碧（27）が16日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。水着姿を投稿した。

「白バンドゥ」と記し、白いバンドゥビキニ水着姿でポーズをとるショットを公開。Tバックのようなデザインで、細身ながらヒップラインなどの曲線美が際立った。ストーリーズではイスに腰かけた正面ショットもアップした。

また、別の投稿では、布面積が極端に少ない紫色ハイレグビキニ水着姿を動画でアップ。波打ち際で、両手でポニーテールをつくり、バストなどが“ポロリ”限界ギリギリの奇抜デザイン水着ショットを披露した。

ファンやフォロワーからも「可愛い可愛い」「最高にお美しい」「スタイル抜群」「美しすぎる曲線美！」「ナイス背中」「横から見える胸の膨らみが素敵すぎ」「ウエスト最強」「ゴージャス」「凄っ」「エッロ」「ホワイトキレイ」などのコメントが寄せられている。

谷は岩手県出身。新潟大教育学部を卒業し、中高の社会科教員免許を取得している。170センチの長身で小学生から大学までバスケットボールを経験。元OLで、25年1月にグラビアデビュー。元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活躍する加藤綾子アナに似ていると話題になり、雑誌などでは「グラビア界のカトパン」とキャッチフレーズがついたこともある。