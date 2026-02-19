フリーアナウンサーの加藤綾子（40）が19日、自身のインスタグラムを更新。MCを務める番組での衣装を投稿した。

「テレビ東京『ナゼそこ？＋』放送です お時間ある方ぜひご覧下さい！」と告知。さらに「そして2月放送分の衣装はこちらです」と、グレーのロングスカートにグレーのセーター姿、黒のタートルネックトップスに白のロングスカート姿、黒のロングワンピースに青いカーディガン姿など、ドアップショットを含めて、アクセサリーなど、さまざななコーディネートを披露した。

ファンやフォロワーからは「顔面国宝」「かわいい…」「笑顔が可愛い」「メロい」「美しいきれい」「相変わらず綺麗」「衣装全てお似合い」「美しい貴女のボディスタイル」「元気が貰えます」「女神降臨」などのコメントが寄せられた。

元フジテレビアナウンサーの加藤は、フリー転向後の21年6月に一般男性との結婚を発表し、23年12月に第1子となる女児を出産した。芸能活動を休止して育児に専念していたが、25年4月から放送を開始したテレビ東京系バラエティー番組「ナゼそこ？＋」の新MCに就任し、復帰後初のレギュラー番組となった。