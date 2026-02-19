しばらく使っていなかった部屋の畳や座布団が刃物でズタズタ、押し入れにはゴミと注射器…夜中の物音から発覚した恐怖の事実とは？【漫画家インタビュー】

しばらく使っていなかった部屋の畳や座布団が刃物でズタズタ、押し入れにはゴミと注射器…夜中の物音から発覚した恐怖の事実とは？【漫画家インタビュー】