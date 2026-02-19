デビューから65年を超え精力的に活躍している映画女優・吉永小百合。2025年公開の映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」で話題を呼んだ彼女が国民的スターとして定着することになったのが、1960年代に浜田光夫との"純愛コンビ"で出演した青春映画の数々だった。1963年公開の「泥だらけの純情」はそんな2人の代表作のひとつである。

吉永と浜田が最初に共演したのは、1960年公開の「ガラスの中の少女」だった。高校在学中に日活の門をくぐった吉永は、アクション映画の脇役などを経て同作の主演に抜擢。初主演作の相手役としてオーディションで起用されたのが、吉永より1学年上で子役としてキャリアを持つ浜田だった。悩める高校生を初々しく演じた吉永は注目を浴び、浜田も日活に入ったことでその後もたびたび共演することになった。

そんな2人がブレイクした作品が、吉永の主演作「キューポラのある街」(1962年)である。鋳物の街・埼玉県川口市を舞台にした本作で、吉永は鋳物職人を父に持つ少女ジュンを熱演。浜田はジュンのため力になる鋳物工場の若者をすがすがしく演じ、貧しくても希望を捨てず真っすぐに生きようとする彼らの姿が、"戦後"から抜けようとしていた日本中を勇気づけた。

同作で吉永はブルーリボン賞主演女優賞を獲得し、続いて浜田とのコンビによる「赤い蕾と白い花」(1962年)や「青い山脈」(1963年)、「いつでも夢を」(1963年)など数々のヒット作で国民的な人気を獲得。日活は2人を"純愛コンビ"と名付け、純愛ものなど青春映画を次々に公開していった。

■"純愛コンビ"の吉永と浜田が身分差恋愛に挑戦

そんな中で公開されたのが、裕福な令嬢と裏社会で生きるチンピラの純愛を描いた「泥だらけの純情」だった。吉永が演じたのは外交官の娘の高校生・真美で、浜田の役は新宿のチンピラ次郎。不良に絡まれていたところを次郎に助けられた真美は、次第に彼に好意を抱いていく。

当時10代だった吉永がそれまで主に演じてきたのは、高校生など等身大のキャラクター。生活感ある"近所の女の子"的イメージで親しまれてきたが、本作の真美は次郎に惹かれ、やがて命がけの駆け落ちまで決意する、かつてないドラマチックな役柄だった。

物語が進むにつれ次郎を見る真美の目が次第に力を帯びていき、次郎への気持ちを初めて口にするシーンで吉永は、告白された側が思わず言葉を失うほどの力強さを見せつける。可憐(かれん)さの中にも芯のある役を得意とする吉永の持ち味が生きた名シーンで、それまでの清潔なイメージを壊すことなく高めた演技に圧倒される。

一方、浜田の持ち味は、純粋さの中にも影を引きずる脆(もろ)さ。何度も演じてきた不良少年役でも強さや激しさの中に弱さや悲しさを漂わせる、吉永とはある意味、逆のキャラクターを得意とした。吉永は後にそんな浜田との共演を振り返り、不器用な私の直球を巧みなインサイドワークで受け止めてくれた、と称賛している。

■吉永にとっての新境地を開いた作品

本作の次郎も真美との出会いによってヤクザの世界で生きることに疑問を感じ、やがて彼女に背中を押されるように新宿を後にする。2人が手に手を取って、次郎の行方を追うヤクザたちから逃げるサスペンスも本作を盛り上げた。

そんな本作のテーマは、身分差別や環境の違いが生む悲劇だ。もともと吉永と浜田の青春映画はアイドル映画という枠にとどまらず、ラブコメから実話、社会派、文芸作まで題材は多彩で、格差や難病、死に翻弄(ほんろう)される若者たちをリアルに描いた作品も多い。本作でも「誘拐か駆け落ちか？」と世間をにぎわせた真美と次郎に対する周囲の反応がエピローグでつづられ、社会派としての側面を醸している。

かつてない刹那的な純愛を題材にした本作は、吉永にとっても純愛コンビにとっても新境地を開いたターニングポイントというべき作品。日本中を沸かせた純愛コンビの魅力が堪能できる一本だ。

文＝神武団四郎

