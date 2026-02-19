ダイアナの美脚パンプス♡WEB限定新色が発売

レディースシューズブランド「ダイアナ」から、ロングセラー美脚パンプスのWEB限定カラーに新色が仲間入りします。リッチな風格を漂わせるエナメルクロコ型押しは、装いに華やかさと奥行きをプラス。数量限定での発売となるため、気になる方は早めのチェックがおすすめです♡

リッチに映える新色デザイン



今回登場するのは、リニューアルされたロングセラーパンプスの【WEB限定カラー】。

エナメルクロコ型押しの質感が足元に存在感を与え、シンプルなコーディネートもぐっと洗練された印象に仕上げてくれます。

ライトトープ

ピンク

アイスグリーン

カラーはライトトープ、ピンク、アイスグリーンの3色展開。柔らかなニュアンスカラーから爽やかな差し色まで揃い、シーンやスタイルに合わせて選べます。

美しさと環境配慮を両立

価格は21,450円(税込)。ヒール高は9㎝台で、すらりとした美脚シルエットを演出します。

ライニングには経年劣化しにくい素材を使用し、永く愛用できる仕様に。さらに、ソールには天然ゴムとサトウキビを原料とした素材を採用し、環境にも配慮されています。

履き心地とサステナビリティを兼ね備えた一足です。

WEB限定販売をお見逃しなく♡

ダイアナWEBSHOPにて、2月19日(木)AM10:00頃より販売開始予定です。数量限定のため、完売前のチェックがおすすめ。

特別感あふれるWEB限定カラーで、いつものコーデをワンランクアップさせてみてはいかがでしょうか♪