「ピンク・レディー」のケイこと歌手で女優の増田恵子（68）が19日までに自身のインスタグラムを更新。オフショットを披露した。

増田は「さてさて、先日の14日バレンタインDAYの日の久留米音楽イベントは、本当に楽しく、又、素晴らしいホールで、お客様も温かく迎えて下さって、心に残る音楽イベントでした」と出演イベントを報告。

「終わった後、YAMAHAのプロアマで活動していたクッキー時代から可愛がって頂いていた松崎しげるさんと、2shot ケイちゃん、撮ろう撮ろうと言って下さって〜 初めて会ってから、もう半世紀以上〜」とつづり、松崎しげるとの2ショットを投稿した。

「二人の衣装は、紅白 顔色は、白黒〜アハハ〜健康的でグッドです〜松崎さん50年以上前から、変わらずいつも優しくして下さって嬉しいです〜」と続けた。

増田は中学の同級生だった未唯mieと、高校生の時にヤマハボーカルスクールに一緒に通い始め、デュオ「クッキー」の名で活動。その後、日本テレビ「スター誕生!」の決戦大会で合格し、「ピンク・レディー」としてデビューした。