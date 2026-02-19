ファッション誌『egg』（大洋図書）専属モデルのあいめろさんは2月18日、自身のYouTubeチャンネルで動画を公開。モデル卒業について気持ちを語り、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：「あいめろちゃん」）

ファッション誌『egg』（大洋図書）専属モデルのあいめろさんは2月18日、自身のYouTubeチャンネル「あいめろちゃん」にて動画を公開。同誌の専属モデル卒業について気持ちを語りました。

「気持ちよく卒業したいよね」

あいめろさんは「本音を話せていなかった」と切り出し、同誌公式YouTubeの卒業動画では事前チェックがあり、話したい内容の多くが修正されたこと、さらに個人チャンネルで全てを語る予定だったものの会社との兼ね合いで難しくなったことなどを説明。

会社方針で「21歳以上は卒業」と決まったため、卒業のタイミングを自分で決められなかったようです。また、卒業については突然電話で告げられ、悲しみや不信感があったとも吐露しました。

しかし動画の後半では、イベントに出演してファンへ直接感謝を伝えたいと前向きに語る場面もあり、複雑な思いを抱えながらも、最後までしっかり向き合おうとする姿勢が伝わってきます。

視聴者からは「話してくれてありがとう。大好きだよ」「eggの売り上げにすごく貢献してくれたはずなのに舐めすぎ」「気持ちよく卒業したいよね」「大事なことなのに電話で済ますって、、、」「流石に意味わからん」「今の人、横暴にも程がある もうeggは続かないと思う」などの声が寄せられています。

「この卒業のさせ方はどうなん？」

同誌公式YouTubeチャンネルは、4日に『あいめろegg卒業します』と題した動画を公開。あいめろさん本人が出演し自身の言葉で卒業を報告していましたが、「え、この卒業のさせ方はどうなん？」「あいめろちゃんに年齢の概念なくね？」「まさか年齢で強制卒業になるなんて」「やめたくないのにやめるしかないとか最悪辛すぎる…」など、ファンからは悲しみや疑問の声が多数上がっていました。(文:五六七 八千代)