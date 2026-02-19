ミラノ・コルティナ五輪フリースタイルスキー女子モーグル１７位で、女子デュアルモーグル１８位の中尾春香（２４）＝佐竹食品＝が１８日に自身のインスタグラムを更新。「応援ありがとうございました！」などと記し、五輪でのサポートに感謝した。

「私がこの舞台でも見せることのできた春香スマイルも、皆さんの支えがあったからこそ生まれたものだと思っています」とし、五輪で過ごした時間は「嬉しさも悔しさも含めて、一生の宝物です」と表現した。今後への決意も記した中尾は最後に「愛子さんが終始可愛くて心臓が飛び出そうでした 私の永遠の憧れです 私に夢をありがとうございました」と、今大会のテレビ中継で解説を務めた五輪５大会連続出場のレジェンド、上村愛子さんへの思いも。上村さんを囲むように収まった日本チームの集合写真も投稿した。

フォロワーからは「春香スマイル最高でした」「お疲れさまでした！」「感動と勇気をありがとう」「笑顔がとっても素敵でした」などと、激闘を終えた中尾への労いや感謝と同時に「上村愛子さんは放送席からハートを返したようですね♥」「春香さんのハートに愛子さんもハートを返してましたね！♥」という声も寄せられた。