アイドルグループ、アンジュルムの元メンバー中西香菜（28）が19日までにX（旧ツイッター）を更新。物議をかもしていた夫で弁護士の福永活也氏の投稿をめぐり、謝罪した。

事の発端は、福永氏の18日のX投稿。「今日も、蟹アレルギーの妻に無理やり蟹を大量摂取させてます」と、旅館の客室らしき場所で食事する浴衣姿の中西の写真をアップ。「年間、数件しか発生していない食物アレルギーの死亡事故を過大評価して騒いでる貧民は、まともな蟹を一生食べる機会はないので心配ご無用」とつづり、物議をかもしていた。

騒ぎを受け中西は批判的なコメントに返信するなどしていたが、今回「私は血液検査で蟹は『軽〜中等度陽性』でこれまで食べていませんでした。医師から検査結果だけで判断するのではなく実際に症状が出るかどうかの判断と言われ、様子を見つつ食べてみた所体調に変化はなかったため現在は食べています ※アレルギーの判断や対応は必ず医師と相談のうえ決めて下さい」と説明。

続く投稿で「この件でお騒がせしてしまい、ご心配をおかけして本当に申し訳ありません」と謝罪し、「私自身、きちんと自分の意思で決めていますので大丈夫です こんな私ですが、それでも今も変わらず応援してくださる方、温かい言葉をかけてくださる方に、感謝してもしきれません。本当にありがとうございます。。」とつづった。

中西は昨年1月、福永弁護士との結婚を報告。「出会いは私の大好きな"あいのり"に出演していたクロさんのご紹介です」と、なれ初めも明かし、「福永さんは、自分の信念を大切にして自分の事より周りの人の気持ちに寄り添う人です。他者からの見られ方で行動を変えるような人ではないので、勘違いされやすいですが、本当に優しくて誠実な方です。私も、彼と共に過ごすと日々勉強になる事が多いです」と人柄を紹介していた。