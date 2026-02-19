【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 空欄に共通する2文字は？ 会社で働く人やペンの中身がヒント
バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」！
今回は、オフィスで耳にする言葉や、アートや感情にまつわる表現などをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間のすっきり感を楽しみましょう。
□□く
□□しょう
よ□□
しゃ□□
ヒント：ペンや万年筆で文字を書くときに使う液体は？
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
それぞれの言葉に「いん」を入れると、次のようになります。
いんく（インク）
いんしょう（印象）
よいん（余韻）
しゃいん（社員）
文字を記すための「インク」や、強く心に残る「印象」の中に、物事のあとに残る響きである「余韻」や、組織の担い手である「社員」が隠れていました。日常の何気ない会話の中にある「音の重なり」を見つけ出したとき、思考がぱっと明るくなるような感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、オフィスで耳にする言葉や、アートや感情にまつわる表現などをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間のすっきり感を楽しみましょう。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□く
□□しょう
よ□□
しゃ□□
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：いん正解は「いん」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「いん」を入れると、次のようになります。
いんく（インク）
いんしょう（印象）
よいん（余韻）
しゃいん（社員）
文字を記すための「インク」や、強く心に残る「印象」の中に、物事のあとに残る響きである「余韻」や、組織の担い手である「社員」が隠れていました。日常の何気ない会話の中にある「音の重なり」を見つけ出したとき、思考がぱっと明るくなるような感覚を味わえたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)