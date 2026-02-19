長期休みに行きたいと思う「熊本県の旅行先」ランキング！ 2位「阿蘇」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい冬の終わりが見え隠れし、澄んだ空気の中でゆったりと羽を伸ばせる観光地への関心が高まっています。日頃の喧騒を忘れてリフレッシュできるような、連休にふさわしい人気のスポットに注目してみました。
All About ニュース編集部では、2026年2月6〜7日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、旅行先に関するアンケートを実施しました。その中から、長期休みに行きたいと思う「熊本県の旅行先」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「広大な自然を感じられる場所で、普段の生活では見られない景色を楽しめそうだと思ったから」（30代男性／富山県）、「阿蘇は、広大な草原と火山ならではの迫力ある景色を眺めながらドライブや散策ができ、日常から一気に切り離された感覚になれて長期休みに気持ちをリセットするのにちょうどいい場所だと思います」（40代女性／埼玉県）、「雄大な自然の中でドライブを楽しみたいし、美味しい空気や地元のグルメを満喫してリフレッシュしたいから」（30代女性／石川県）といった声が集まりました。
回答者からは「復興が進み、見応えが戻ってきた名城で、市内観光と近郊温泉を組み合わせやすい拠点なので、長期休みに行きたいと思うから」（60代男性／愛知県）、「迫力のあるお城を見たいです」（50代女性／和歌山県）、「歴史ある建物を見てみたいと思ったため」（40代女性／その他）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：阿蘇／67票2位にランクインしたのは、世界最大級のカルデラを有する「阿蘇」エリアです。大観峰からの大パノラマや草千里ヶ浜での乗馬など、雄大な自然を五感で楽しめるスポットが満載。ドライブコースとしても非常に人気が高く、都会を離れて圧倒的な開放感に浸りたい層から熱い支持を集めています。
1位：熊本城／117票1位に輝いたのは、熊本のシンボルであり日本三名城の一つ「熊本城」です。加藤清正が築いた堅固な石垣「武者返し」や重厚な天守閣は圧巻の迫力。震災からの復旧が進む様子を間近で見学できるルートも整備されており、その歴史的な価値と復興への力強さを感じに、全国から多くの観光客が訪れています。
