新潟三越・跡地の再開発が暗礁に乗り上げています。計画を進める準備組合は、規模の縮小を含めて計画の見直しを進めると新潟市に報告しました。事業のスタートは再来年度以降となる見通しです。



2月18日、新潟市役所を訪れたのは新潟三越跡地の再開発を計画している準備組合の関係者です。中原市長に規模の縮小を含めて計画を見直し、具体的な事業のスタートを再来年度以降に先送りすることを説明しました。





新潟市の古町エリアに位置する新潟三越跡地。商業施設やマンションが入る37階建ての複合ビルの建設が計画され、2023年9月には、完成予想図が公開されていました。昨年度には事業がスタートする予定でしたが人手不足や資材の高騰などで建設費が見込みより3割増加するなどして、施工業者が決らないといいます。〈準備組合東京建物 木村満宣プロジェクト開発部長（組合理事代理）〉「変更計画案につきましては今のところ規模としては未定という状況にありまして今後、事業計画の成立に向けて様々なパターンを権利者の皆様と一緒に検討させていただきたい」現状の計画では、建設費用に対して収益が見込めないとして、規模を縮小するなど採算が合うバランスにして施工業者を探すということです。〈新潟市 中原八一市長〉「この再開発は古町のみならず本市のまちづくりにとっても大変重要な事業であり市民の皆さんの期待も大きい。できるだけ早く市民の皆さんに明るい話題が届けられるよう進めていただくようお願いしたい」新潟三越の閉店からまもなく6年。再開発のスケジュールは当初の予定から3年以上遅れることになります。