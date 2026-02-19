ビジネスシーンやセミフォーマルな着こなしにも使える、きちんと感があってきれい見えするアイテムをユニクロで発見！ ジャケット、ブラウス、ジレのおすすめ3点をコーディネートとともにご紹介します。※サムネイル画像：StyleHint

ビジネスシーンやセミフォーマルな着こなしにも使えるアイテムが豊富にそろうユニクロ。今回は春の新作から、“きちんと感”があって“きれい見え”するトップスを3点ピックアップして、着こなしと共にご紹介します。

1. 旬シルエットの「細ストライプ柄ジャケット」


「ダブルジャケット／ストライプ」（税込6990円）は、ゆとりのあるリラックスシルエットで、クリーンにもカジュアルにも合わせられるデザインです。

素材にストレッチ性があり、動きやすいのも◎。主張し過ぎない細いストライプ柄もコーディネートしやすく、シャレ感をプラスしてくれます。カラバリは、写真のネイビーとライトグレーの2色。

写真はユニクロの「バギーカーブジーンズ」を合わせた、休日にぴったりのカジュアルコーデです。ゆったりとしたジャケットのサイズ感が、今っぽさのポイントです。

2. 一枚で着映えする「レーヨンボウタイブラウス」


シンプルな襟つきシャツよりもフェミニンに仕上がる「レーヨンボウタイブラウス」（税込2990円）は、一枚で着てもエレガントに決まるデザインが優秀です。

素材はレーヨンとポリエステルで滑らかな肌ざわりです。洗濯後もシワになりにくいイージーケア仕様で、お手入れが簡単なのもうれしいところ。カラバリはライトグレー、写真のホワイト、ブラック、ブルーの計4色です。

写真はユニクロの「EZYワイドストレートジーンズ」を合わせて、ブルーのワントーンにまとめたコーディネートです。肌寒いときは、写真のようにハイネックのインナーを仕込むのもおすすめ。

3. ロング丈の「テーラードジレ」でつくる洗練コーデ


メンズライクなテーラードデザインできちんと感がある「テーラードジレ」（税込5990円）は、羽織るだけで洗練された着こなしが完成する便利なアイテムです。ストレッチが効いていて動きやすく、身幅にゆとりがあって体型を拾わないところも◎。

吸汗速乾機能もついていて、半袖やノースリーブに合わせて夏まで着まわせます。カラバリはダークグレー、写真のグレーとブラックの計3色です。

軽量で、着ていて疲れにくいところも高ポイント。おなかまわりをカバーしてくれる長め丈は、パンツはもちろん、シルエットのきれいなロングスカートやワンピースとも相性がよくおすすめです。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)