【ユニクロ】オンオフどちらも使えて大活躍しそう！大人がきれい見えする「春の優秀トップス」3選
【ユニクロ】きちんとしたシーンにも着ていける「きれいめトップス」3選ビジネスシーンやセミフォーマルな着こなしにも使えるアイテムが豊富にそろうユニクロ。今回は春の新作から、“きちんと感”があって“きれい見え”するトップスを3点ピックアップして、着こなしと共にご紹介します。
1. 旬シルエットの「細ストライプ柄ジャケット」
「ダブルジャケット／ストライプ」（税込6990円）は、ゆとりのあるリラックスシルエットで、クリーンにもカジュアルにも合わせられるデザインです。
写真はユニクロの「バギーカーブジーンズ」を合わせた、休日にぴったりのカジュアルコーデです。ゆったりとしたジャケットのサイズ感が、今っぽさのポイントです。
2. 一枚で着映えする「レーヨンボウタイブラウス」
シンプルな襟つきシャツよりもフェミニンに仕上がる「レーヨンボウタイブラウス」（税込2990円）は、一枚で着てもエレガントに決まるデザインが優秀です。
素材はレーヨンとポリエステルで滑らかな肌ざわりです。洗濯後もシワになりにくいイージーケア仕様で、お手入れが簡単なのもうれしいところ。カラバリはライトグレー、写真のホワイト、ブラック、ブルーの計4色です。
写真はユニクロの「EZYワイドストレートジーンズ」を合わせて、ブルーのワントーンにまとめたコーディネートです。肌寒いときは、写真のようにハイネックのインナーを仕込むのもおすすめ。
3. ロング丈の「テーラードジレ」でつくる洗練コーデ
メンズライクなテーラードデザインできちんと感がある「テーラードジレ」（税込5990円）は、羽織るだけで洗練された着こなしが完成する便利なアイテムです。ストレッチが効いていて動きやすく、身幅にゆとりがあって体型を拾わないところも◎。
吸汗速乾機能もついていて、半袖やノースリーブに合わせて夏まで着まわせます。カラバリはダークグレー、写真のグレーとブラックの計3色です。
軽量で、着ていて疲れにくいところも高ポイント。おなかまわりをカバーしてくれる長め丈は、パンツはもちろん、シルエットのきれいなロングスカートやワンピースとも相性がよくおすすめです。
ぜひ参考にしてみてくださいね。
※商品の在庫状況は日々刻々と変わるため、紹介アイテムが「在庫なし」となる場合もあります。あらかじめご了承くださいませ。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)