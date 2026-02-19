車両もタイヤもイベントもダンロップブースは盛りだくさん！

ダンロップは、2026年2月13日〜15日にインテックス大阪（大阪市住之江区）で開催された「大阪オートメッセ2026」に2つのブースを出展しました。

それぞれのブースでは、大人気のシンクロウェザーやグラントレックをはじめとする数々のタイヤを展示。女性活躍推進と交通安全啓発に取り組む「OKISHUプロジェクト」とのコラボブースでは、次世代モータースポーツを創るVITA CLUBとダンロップがタッグを組み、複数のコンテンツを展開しました。

【画像】レーシングカー実車を使った本格シミュレーターがすごかった！（26枚）

同ブースでは、いい運転を褒めるパトロールカー「ホメパト」や「VITA-02」マシンの展示に加え、次世代オールシーズンタイヤ「シンクロウェザー」なども紹介。京都府、徳島県、広島県の各地域で実際に使用したモニターによる率直なフィードバックも掲示され、一般ユーザーのリアルな声を通して性能を体感できる構成となっていました。

レーシングカーコンストラクター「WEST RACING CARS」が手がける「VITA-02」も注目を集めました。従来のVITA-01をアップデートし、新たにヘイローを装着。エンジンにはヤリスに採用されている3気筒ユニットを搭載するなど、安全性と性能の両面で進化を遂げた一台です。隣には実車を改造したシミュレーターも設置され、抽選で当選した来場者を対象に体験会も行われました。

トークショーには、VITAレースで豊富な経験を持つレーシングドライバーの三浦愛選手と翁長実希選手が登壇。モータースポーツやVITAの魅力について語りました。

VITAというマシンはワンメイクカテゴリーで、全車両がほぼ同一条件で競われます。そのため、ドライバーの力量がそのまま結果に直結。三浦選手は、フォーミュラ経験者としての視点からより速い領域のフォーミュラに乗っていても、VITAではドライビングの基礎を改めて学ぶことができると話します。

フォーミュラでは動きが速すぎて感じ取りにくい挙動も、VITAでは理解できる速度域で体に刻み込めるといいます。フォーミュラにもツーリングカーにも通用する運転技術の土台が、そこにあるのです。

女性ドライバー目線でのモータースポーツ

一方、カート出身で四輪デビューがVITAだった翁長選手は、カートの約5倍に及ぶ重量やサスペンションの存在、エンジン特性の違いに最初は戸惑いながらも、車の構造を理解するというプロセスを学んだと振り返ります。勝つために何が必要かを本気で考えたカテゴリーだと語る姿が印象的でした。

新たに1.5L 3気筒エンジンと5速パドルシフトを組み合わせて進化した「VITA-02」

モータースポーツにはクラッシュなど危険が伴うイメージもありますが、それでもやって良かったと言い切る理由について問われると、三浦選手は、一つのことを突き詰めてその過程をレースの世界で学べたことが財産だと話します。

翁長選手も、勝つまでのプロセスを考える力や、スポンサー活動を通じた伝え方、感謝の気持ちなど、レースは生きる術を教えてくれたと続けました。タイムが速い者が勝つというシンプルな世界の裏側には、思考力や言語化能力、人間力が求められていることが伝わってきます。

話題はダンロップのワンメイクタイヤになり、翁長選手は「教えてくれるタイヤ」だと表現しました。ハイグリップにしすぎればドライバーの技量が見えにくくなる部分もあるので、あえて限界を探れるバランスだからこそ、操作の良しあしが明確に伝わるといいます。

三浦選手も、初参戦時の雨の富士での苦い経験を明かし、晴雨兼用のタイヤで挑んだ雨のレースでブレーキング時に何度もコースアウトした経験が、タイヤについて理解を深める原点になったそうです。

さらに、指導者としての立場から三浦選手は、伸びる女性ドライバーの特徴について、強い意志を持ち、思いを言葉にでき、感謝を行動で示せる、そしてアグレッシブで現状に満足しない姿勢が大切だと次世代に向けてアツく語る場面もありました。

翁長選手も女性同士の戦いについて、同じ壁を知っているからこそリスペクトがあると自身の経験を交えて語りました。

VITA実車を用いた本格シミュレーターも！

トークショー後には、実際のマシンを使用したシミュレーターでタイムアタックを実施。女性限定のカーレース「KYOJO VITA」が開催される富士スピードウェイを舞台に、1周のラップタイムを競う現役プロドライバーの走りを間近で見ようと来場者が集まり、会場は大いに盛り上がりました。

VITAの実車を使った本格シミュレーターでのタイムアタックは大きな注目が集まった

トークイベントの後は、カーライフエッセイストの吉田由美さんと、カーライフジャーナリストのまるも亜希子さんが2019年から展開している「OKISHUプロジェクト」による交通安全・タイヤトークプログラムも実施されました。

シンクロウェザーを題材にタイヤサイズ表示の見方やアイスグリップシンボル、スノーフレークマークについてクイズ形式で解説し、ガソリンスタンドでよく見る空気充填（じゅうてん）機を使って空気圧チェックも実演しました。最後には、オリジナルグッズのナップザックをかけてビンゴ大会も開催され、来場者参加型の温かい時間が流れていました。

「グラントレックで駆け抜ける四駆ライフ」テーマの展示も

ジムニー専門誌「ジムニースタイル」やアウトドアメディア「ソトラバ」とのコラボブースでは、「グラントレックで駆け抜ける四駆ライフ」をテーマに、ランドクルーザー、デリカD:5、ジムニーをベースとしたカスタム車両計6台を展示。

グラントレックシリーズの展示

オフロードからオンロードまで幅広く対応するグラントレックシリーズのタイヤとともに、四駆ライフの可能性を提案。愛車と同じ車種を見つけてカスタム後の姿を想像する来場者の姿も多く見受けられました。

会場全体を通して感じたのは、ダンロップが単にタイヤを展示するだけでなく、走ること、安全に向き合うこと、挑戦することの価値を多角的に伝えていた点でした。レースの最前線から日常の交通安全まで車の足元から支えるダンロップは、その本質を改めて実感させられるブースとなっていました。