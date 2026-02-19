『ウィキッド』二人の魔女がアクセサリーに！ 「ステラハリウッド」コラボ登場
3月6日（金）公開の映画『ウィキッド 永遠の約束』と、アクセサリー・ジュエリーブランド「STELLAR HOLLYWOOD（ステラハリウッド）」がコラボレーションしたアクセサリーが登場。2月23日（月・祝）まで、東京・表参道にある「STELLAR HOLLYWOOD 表参道店」および公式オンラインストアで、先行予約を受付中だ。
【写真】心ときめく！ アクセサリーのデザイン＆価格など詳細
■作品を深く愛する人のために
今回登場したのは、『ウィキッド 永遠の約束』の二人の魔女、グリンダとエルファバをモチーフにした2つのコレクション。
それぞれピアス／イヤリング、ネックレス、リング、ブレスレットの5種類展開で、アクセサリーの素材は“真鍮”と“Sliver925”から選択可能だ（ブレスレットは真鍮のみ）。Sliver925のアイテムはすべて受注生産となる。
グリンダのバブルワンドから着想を得たシリーズ「Gold ー Glinda」は、キュービックジルコニアとパールを散りばめた華やかな印象のデザイン。
エルファバをイメージした「Silver ー Elphaba」は、深みのあるグリーンパールや、ほうきに絡む蔦や葉のモチーフなどをあしらい、しなやかに伸びる自然のラインを表現したアイテムがそろう。
また、単品よりもお得なセット販売も実施。ピアス／イヤリングとリング、ネックレス、ブレスレットの4点とセット限定の特別なキーホルダーが付く「フルコーディネートセット（キーホルダー付き）」と、ピアス／イヤリング、リング、ネックレスの3点をそろえた特別なセット「スペシャルオーダーシルバーセット（Silver925／受注生産）」があり、上記のセットは、本コラボレーションのために制作した特別仕様のオリジナルBOXで提供とななる。
さらに、先行予約期間中に、コラボレーションアイテムを購入した人には、限定ポストカードとショッパーがプレゼントされる。商品発送時期は、アイテムごとに異なるので要確認。
【写真】心ときめく！ アクセサリーのデザイン＆価格など詳細
■作品を深く愛する人のために
今回登場したのは、『ウィキッド 永遠の約束』の二人の魔女、グリンダとエルファバをモチーフにした2つのコレクション。
グリンダのバブルワンドから着想を得たシリーズ「Gold ー Glinda」は、キュービックジルコニアとパールを散りばめた華やかな印象のデザイン。
エルファバをイメージした「Silver ー Elphaba」は、深みのあるグリーンパールや、ほうきに絡む蔦や葉のモチーフなどをあしらい、しなやかに伸びる自然のラインを表現したアイテムがそろう。
また、単品よりもお得なセット販売も実施。ピアス／イヤリングとリング、ネックレス、ブレスレットの4点とセット限定の特別なキーホルダーが付く「フルコーディネートセット（キーホルダー付き）」と、ピアス／イヤリング、リング、ネックレスの3点をそろえた特別なセット「スペシャルオーダーシルバーセット（Silver925／受注生産）」があり、上記のセットは、本コラボレーションのために制作した特別仕様のオリジナルBOXで提供とななる。
さらに、先行予約期間中に、コラボレーションアイテムを購入した人には、限定ポストカードとショッパーがプレゼントされる。商品発送時期は、アイテムごとに異なるので要確認。