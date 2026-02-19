相次ぐクマの被害に対応するため山本知事が取得を表明していたわな猟免許について、１９日の会見で「試験に合格し取得できた」と発表しました。

山本知事は今月１４日に行われたわな猟免許の試験に合格したことを明らかにしました。

群馬県ではクマによる人的被害が相次ぐなか、去年１２月、職員からクマの捕獲を担う人材を育成しようと、狩猟免許の取得を目指すチームを立ち上げ、知事も免許取得を目指すと表明していました。

試験を受けたチームの１６人は全員合格したということです。山本知事は今後、網猟や散弾銃の免許の取得を目指すとしています。

山本知事「群馬県でガバメントハンターを作る環境を醸成していきたいと思いますのでその点県民の皆さんにも注目していただきたいと思いますし、クマゲキチームについても関心を持っていただければ幸いです」

また、山本知事は会見で県が力を入れている映画やドラマなどのロケ支援の今年度の状況も発表しました。支援件数は６５件、撮影日数は２７６日といずれも過去最多となりました。

山本知事は増加の要因として県独自の補助金をはじめ県庁全体でのバックアップ体制を挙げました。県で補助を行った１１件を検証した結果、少なくとも３億４０００万円の経済効果があったとしていて、今後、観光に関する経済波及効果についても取りまとめたいとしています。