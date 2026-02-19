現地２月18日に行なわれたセリエA第24節で、２位ミランは７位コモと本拠地サン・シーロで対戦。１−１の引き分けに終わり、首位インテルとの勝点差は７に広がった。

この試合で今シーズン三度目となる退席処分となったのが、ミランのマッシミリアーノ・アッレーグリ監督だ。

発端は79分、コモのセスク・ファブレガス監督がタッチライン際で、ミランのMFアレクシス・サーレマーケルスのシャツを引っ張って妨害。

この蛮行に抗議したサーレマーケルスに続きアッレーグリも激昂すると、相手ベンチに詰め寄り、コモのスタッフと口論となった末にレッドカードを提示された。

『SKY』などによると因縁は試合後も続いた。

ミックスゾーンですれ違った際、アッレーグリが「お前は監督を始めたばかりの子供だ！」と発言し、再びヒートアップ。ここでも激しい口論に発展したという。

試合後、『DAZN ITALIA』のインタビューでセスク監督は「申し訳ない。反スポーツマン的な行動だった。つい感情的になって手を使ってしまった。もう二度とやらない」と謝罪。

一方のアッレーグリ監督は「彼が謝ったって？ 理解するけど、今度誰かがリスタートしようとしたら私もスライディングタックルで止めるよ」と皮肉交じりに応じた。

これで次節パルマ戦は指揮官不在で臨むこととなったミラン。逆転のスクデットに向けて、真価が問われる一戦となる。構成●ワールドサッカーダイジェスト編集部【動画】セスク監督がミランMFのシャツを引っ張って妨害したシーン