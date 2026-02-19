「まじで覚醒してる」またまた決めた！ ガンバ山下諒也がACL2で驚異の４戦連発！ エースに名乗りの28歳に称賛の声続々「ガチえぐい」「不可欠な選手」
ガンバ大阪は２月19日、アジア・チャンピオンズリーグ２のラウンド16、第２戦で浦項スティーラーズ（韓国）とホームで対戦。山下諒也が大会４試合連続ゴールを挙げた。
34分にデニス・ヒュメットのゴールで先制して迎えた41分、鈴木徳真の前線への浮き球のパスに抜け出した山下諒也が冷静にネットを揺らし、追加点を奪う。
山下は、ACL２のグループステージ第５節・東方戦から４戦連発。止まらない28歳FWに、SNS上ではファンから「またまた山下」「ガチえぐいw」「まじで覚醒してる！」「ガンバには不可欠な選手ですな」「ACL2男、山下」「もう本物のエース」といった称賛の声が相次いでいる。
【動画】ガンバ山下諒也が見事な裏抜けから追加点！
【動画】ガンバ山下諒也が見事な裏抜けから追加点！