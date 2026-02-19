深刻化する水不足。一体いつになったら安心できるのでしょうか？この雨不足で、貯水率3％を切るダムも…

【写真を見る】少雨はいつまで？長引く水不足…貯水率3％を切るダムも 来週は“恵の雨”に期待 最新の雨シミュレーション

各地でダムの水が少なくなり始めています。貯水率は愛知県の宇連ダムで2.8%、大島ダムでは20.9%まで下がってきました。また、三重県の北部にある中里ダムでは15.5%まで減少。

また、岐阜県や長野県にある牧尾ダムも29.4％に。ただ、牧尾ダムの周辺というのは雪がたくさん残ってるため、雪解け水を補給することができ、今のところ切迫した状態ではないということです。この水不足は、東海地方だけではありません。

全国的な少雨 太平洋側の広い範囲で水不足に

全国でみると、45日間の平年に比べた降水量なんですが、太平洋側の広い範囲で3割以下になっています。

ちなみに名古屋は、45日間降水量が12.0ミリで、平年に比べて15%しか降っていないという状況なんです。

では、なぜこんなにも雨が少なくなっているのか。

原因は“いびつな形をした偏西風”

これは、上空の高いところにある「偏西風」が影響しているようです。

上空には、偏西風という強い風が西から東に吹いています。この時季は、時折南に「南岸低気圧」という低気圧が発生し、東の方に進みます。この低気圧の影響で、雨が降ることがあります。

ただ、今年はこの偏西風が、南の方に蛇行しています。

偏西風というのは、南側に暖かい空気、そして北側には冷たい空気があるため、上空に寒気があると日本海側で雪雲を作って、日本海側では雪が降る、つまり降水があります。

しかし、太平洋側は山でストップし、乾燥した晴れの天気が続くというわけなんです。

来週は“恵の雨”が…？

名古屋の16日間先までの予報を見てみると、来週は断続的に雨は降りそうです。

その後、再び雨の少ない状況にはなるとは思いますが、これまでと状況は変わってきます。

いつどこで雨が降る？最新の雨シミュレーション

今後の天気はどうなるのか。雨の予想をみてみます。



明日からは一転、雨雲がかかりやすい状態になってきて、今度の月曜日、さらに水曜日、金曜日は雨雲がやってきます。

1か月予報 東海地方の降水量「ほぼ平年並み」

今日発表された最新の1か月予報によると、東海地方は降水量としては「ほぼ平年並み」。

ただ、これまでの雨が少なすぎたので、平年並みでも「水不足を解消するのは難しい」のではないかという見通しになっています。

特に春はお米を作るのに水が必要な時期に入ります。引き続き、節水は心がけるようにしてください。