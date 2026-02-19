インフルエンザの患者数が、再び増加しています。影響しているのが、“30年に一度”ともいわれる記録的な雨の少なさにともなう「乾燥」です。

■福岡のダム“沈んだ集落” 水不足で出現

“30年に一度”ともいわれる、深刻な水不足。

記者

「歩きやすいほどに乾いてしまっている状況です」

福岡県朝倉市にある江川ダム。去年9月から極端に雨が少ない状況が続き「ダムの底」があらわに…。そこに起きた“異例”の出来事が、かつてダムに沈んだ集落の出現です。

水資源機構 筑後川上流総合管理所 篠原亮二副所長

「かつての集落のあった場所。石積み・石垣がところどころに見える」

50年以上前、約400人が暮らしていた集落「江川谷」。ダムの建設にともない深い水の底に沈みましたが、半世紀以上たち、外の空気に。

とはいえ、事態は深刻です。福岡都市圏などに水を供給する3つのダムの貯水率は19日時点で7.9％と、平年の9分の1程度に。

14の自治体では水道の水圧を下げる「減圧給水」を実施していますが、今後の状況次第では、断水の可能性もあるということです。

■乾燥が影響か インフル患者が急増

深刻化する“乾燥”。“異例の流行”も起きています。東京・豊島区の「池袋東口まめクリニック」を訪れると…。

医師

「のど痛いのと、鼻とせき、全部ある？」

患者

「はい」

患者

「背中が痛くなったのは昼くらい。悪寒は夕方くらいから」

中には、インフルエンザ陽性者も。

医師

「検査を受けていただいた結果、インフルエンザB」

◇

全国の定点医療機関のインフルエンザ感染者数の推移をみてみると、去年11月に一度目の流行をし、その後落ち着いていましたが、先月末ごろから再び急上昇。

今月8日までの1週間の感染者数は43.34人。2週連続で“警報レベル”を超える事態に。

「池袋東口まめクリニック」でも、週を追うごとに陽性数が増加。多くがB型で、陽性率もじわじわ上がっているといいます。

原因として考えられるのが、“乾燥”です。

池袋東口まめクリニック 横瀬勇輝院長

「乾燥すると人にとっては免疫力が下がり、感染症にかかりやすい要因。インフルエンザのウイルスにとっては増殖しやすい環境がそろう」

乾燥で2つの要因が重なり、流行につながっているということです。

池袋東口まめクリニック 横瀬勇輝院長

「2月いっぱいくらいは、流行が続くのかなと」

手洗いやうがい、マスクなど基本的な感染対策が大切です。