¡Úµð¿Í¡Û¸Í¶¿æÆÀ¬¤¬¸ì¤ë¼è¼ÎÁªÂò¤Î½ÅÍ×À¡ÖÁªÂò¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¾å¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬ÆáÇÆ½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î£±£¹Æü¡¢¾ðÊó¤ò¼è¼ÎÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÀâ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢Åê¼ê¤ÎÁ´ÂÎ¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½ª¤¨¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ØÄ¾¹Ô¤·¤¿¸Í¶¿¤Ï¡¢ÂÎ¤Î³«¤¤ä¥Ò¥¸¤Î°ÌÃÖ¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Ìó£²£µ£°µå¤ò¥Í¥Ã¥È¥¹¥í¡¼¡£¤³¤³£²¡¢£³Ç¯¤Ç°Õ¿Þ¤»¤º¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ê¥ê¡¼¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î½¤Àµ¤ò¿Þ¤ê¡¢¡Ö½ù¡¹¤Ë¥Õ¥©¡¼¥à¸Ç¤á¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï£²ÅÙ¤ÎÆó·³Ä´À°¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥×¥íÆþ¤ê¸åºÇÂç¤ÎÉÔ¿¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤À±¦ÏÓ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÉÔ¿¶¤ÎÍ×°ø¤ÈÂÇ³«ºö¤òÃµ¤ëÃæ¤Ç¡¢¼þ°Ï¤«¤é¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½õ¸À¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¸Í¶¿¼«¿È¤â¿ûÌî¤äÅÄÃæ¾¤éÀèÇÚÅê¼ê¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¾ðÊó²áÂ¿¤Ë¤Ï´Ù¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤Ï¼è¼ÎÁªÂò¤¬ÆÀ°Õ¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤âËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ÏÌîµåÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¾ðÊó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡££Ó£Î£Ó¤Ë¤·¤Æ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤³¤ÎÁªÂò¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢ÀäÂÐ¾å¤Ë¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸«¶Ë¤á¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¡£¡Ö¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤½¤³¤ÎÁªÂò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤è¤¯¹Í¤¨¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Æó¡¢»°·³¤ÎÁª¼ê¤È¤«¤âÆÃ¤Ë¤Í¡×¤È¸åÇÚ¤¿¤Á¤Ø»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£