◇プロボクシング▽フェニックスバトル・スーパーフェザー級（５８・９キロ以下）１０００万円トーナメント１回戦 〇英豪（判 定）牛島龍吾●（１９日、後楽園ホール）

元ＷＢＡ世界スーパーフェザー級スーパー王者の内山高志氏（４６）が、会長初陣を白星で飾った。ジムのプロ１号選手で日本同級１５位・英豪（２５）＝ＫＯＤＬＡＢ＝が、スーパーフェザー級トーナメント１回戦に登場。２回に牛島龍吾（２５）＝八王子中屋＝の右ストレートでダウンするシーンもあったが、３回以降は持ち直し、確実にポイントを奪い逆転。３―０の判定で２回戦に進出した。

記念すべき１勝となった内山会長は「うれしい。よかった」とホッとした笑顔を浮かべた。２回、英豪が牛島の右ストレートを受けダウンした時は「ひやひやした。左のガードが下がる癖があるから、もしかしたらもらうかなと思っていたが、まさかもらうとは…」と肝を冷やしたシーンを振り返った。それでも２回終了後にコーナーに戻った英豪に「打ち終わりを気をつけろ。前半は冷静に、後半からチャンスがあればいけ」と指示を飛ばし、まな弟子を逆転勝利へと導いた。

ダウンのピンチから切り抜け、判定勝ちをもぎ取った英豪は「本当にいい経験になった」と再起戦での勝利を喜んだ。昨年９月に大畑俊平（駿河男児）との８回戦で４回ＴＫＯ負け。「自分のボクシングを見つめ直して、１％でも強くなれる環境があるなら」と考え、昨年１２月末に名古屋の緑ジムからＫＯＤＬＡＢへの移籍を決断した。指導してまだ日が浅いため「細かいことは言っていない」と内山会長。１回戦を突破したことで、５月にも元ＷＢＯアジアパシフィック王者の渡辺海（ライオンズ）との２回戦が行われる。「これから効かせるパンチとかを教えていきたい」と同会長。現役時代のニックネームはＫＯダイナマイト。一撃必倒のパンチを伝授し、２回戦へ送り出す。

戦績は英豪が６勝（２ＫＯ）１敗、牛島は５勝（３ＫＯ）４敗２分け。