女子プロレス「マリーゴールド」のワールド王座者・青野未来（３５）が極悪軍団「ダークネス・レボリューション（ＤＲ）」のＣＨＩＡＫＩ（３１）に髪を切り刻まれる暴挙に見舞われた。

これまで青野は何度もＣＨＩＡＫＩからの挑戦表明をされてきたが「こんなチンピラにこのベルトはふさわしくない」と拒否し続けてきた。そのため２３日の東京・後楽園ホール大会では青野とＣＨＩＡＫＩのノンタイトルのシングルマッチが組まれた。

両者は１９日に都内で開かれた会見に出席。この日もＣＨＩＡＫＩからの挑戦を拒否した青野は「アンタ何でもかけてやるって言ってたよね。それでもベルトかけろってしか言ってこないで、結局何にもかけられるものないんでしょ？」と問い掛けた。

すると突然ハサミを取り出し自身の髪の毛を切り始めたＣＨＩＡＫＩから「負けたら髪を切る。だからベルトをかけろ」と自身の髪と引き換えに王座戦を要求された。呆気に取られた王者は返答に困っていると、ＤＲ軍に羽交い絞めにされ「お前も覚悟を見せて見ろ」と髪を切り刻まれてしまった。

これに激怒した青野は「お前、頭おかしいんじゃねえの？ そこまでするんだったらベルトかけてやるよ！」と王座戦を受諾し会場を後に。一方、王座戦を認めさせたＣＨＩＡＫＩは「青野未来がベルトをかけてタイトルマッチをやると。俺はもし負けたらこの髪の毛をかけてやるよ」と改めて自身の髪をかけて王座に挑戦することを宣言した。

これを受けロッシー小川代表が２人の王座戦を正式決定。なお髪をかけるのはＣＨＩＡＫＩのみとなる。