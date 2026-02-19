漫画家の青山剛昌さんが１９日、東京・文京区の「東京ドームシティ プリズムホール」で行われた「放送３０周年記念 ＴＶアニメ『名探偵コナン展』」開催記念セレモニーに出席した。

１９９６年から日本テレビ系でテレビアニメが放送され、３０年。青山さんは「テレビアニメが始まってから３０年も経つのかと思うと、感慨深い。人気者になってとってもうれしい」と笑顔。同作の前にも「まじっく快斗」、「ＹＡＩＢＡ」などでも注目を集めており、当時は「正直、また儲（もう）かっちゃうかなと思いましたけど（笑）。まあまあ、それは冗談として、忙しくなるなと思いました」。今後に向けても「３０年という長い話になったけど、まだまだ面白いことを考えているので、お楽しみください」と呼びかけた。

「名探偵コナン」の漫画は、アニメや映画と並行しながら描き続けている。「声がつくとやっぱり立体感が出る。（円谷）光彦は最初、意地悪な（キャラクターの）絵を描いていたけど、（声を務めた）大谷（育江）さんの声がかわいいので、（絵も）かわいくしちゃおうと思って」。映像作品を通じて、原画を変えていくことを明かした。