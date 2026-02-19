日本スケート連盟が2026年2月17日にインスタグラムを更新し、ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと三浦璃来選手（24）、木原龍一選手（33）組と元「KAT-TUN」の亀梨和也さんの3ショットを披露した。

「お祝いに来てくださった亀梨和也さんに」

日本スケート連盟は「お祝いに来てくださった亀梨和也さんに金メダルをかけていただきました！」とし、三浦選手と木原選手、亀梨さんの3ショットを投稿した。「いつも温かく応援していただき、ありがとうございます！」と紹介していた。

インスタグラムに投稿された写真では、日本代表の赤いジャケット姿で笑顔の三浦選手と木原選手が、亀梨さんを囲む3ショットを公開。亀梨さんは「りくりゅう」の2つの金メダルを、そして三浦選手と木原選手は団体戦での銀メダルをそれぞれ首にかけていた。

この投稿には、「本当におめでとうございます」「感動し泣いてしまいました」「演技、素晴らしかったです！」「朝から感涙」「すっごい素敵でした！」「最高のスリーショット」「りくりゅうペアの本当に素晴らしい演技で大興奮」といったコメントが寄せられていた。