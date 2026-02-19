大和総研の調査部門のミッションは、より良い日本社会を形作る為に、政府への政策提言や良質な情報発信等をタイムリーに行うことです。



私自身は、大変光栄なことに、2020年～24年の4年弱にわたり、菅政権、岸田政権において、内閣総理大臣へのアドバイザーである「内閣官房参与（経済・金融担当）」を拝命し、わが国の政策形成に深く関与する機会を賜りました。こうした貴重な経験を活かして、今後も当社のリサーチのクオリティを高めて参ります。



26年は高市政権の真価が問われます。日本経済を持続可能な回復軌道に乗せるには、成長戦略、全世代型社会保障改革、財政健全化を三位一体で推進することが肝要です。



岸田政権が掲げた「資産運用立国」も実現に向かっています。「NISA（少額投資非課税制度）」がより一層、国民の間で定着し、「貯蓄から投資へ」の大胆な資金シフトが継続することを期待しています。





（東京・冬木の本社にて）