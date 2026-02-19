大谷翔平・山本由伸 オープン戦出場をロバーツ監督が明言 侍ジャパン投打の主軸が早めの実戦調整へ



大谷翔平（c）SANKEI

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督(53)が18日(日本時間19日)、アリゾナ州グレンデールの球団施設で囲み取材に応じ、21、22日(同22、23日)のオープン戦に大谷翔平投手(31)を出場させることを明らかにした。

また山本由伸投手(27)がどちらかの試合に登板することも検討中とした。

前日の大谷が登板したライブBP。主力のパヘス、FA移籍の大物タッカーを連続三振に仕留めるなど、最速158キロをマークした好内容だったが、実はロバーツ監督、見ていなかった。

「フィールドにはいましたが、ライブBPを実際には見ていません。ただ、良いライブBPだったと聞いています。しっかり調整を行い、(大谷も)その内容に満足しているようです。なので、このまま順調に段階を進めていくことになると思います」。

この日は気温15度と肌寒い上、強風が吹く厳しい天候の中で練習が行われたが、大谷はルーティンの壁当て、キャッチボール、遠投、投内連携をこなすと、40分ほどで屋外練習を切り上げた。

WBC出場組、日本の場合は3月6日が初戦ということで、チームも実戦の機会を早めに用意しようとしている。

"オープン戦最初の2試合に大谷選手は出場するのか"と問われると、「出場します」と指揮官ははっきりと言い切った。

また開幕試合の台湾戦で先発が有力視されている山本についても「順調にいけば、どちらかの試合で山本投手の登板が見られると思います。どの日になるかはまだ分かりません。プライヤー投手コーチが決めます」と語った。

WBC連覇に向け、投打の主軸がいよいよ実戦で仕上げていく。

テレ東リアライブ編集部

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



井端弘和監督 山本由伸・鈴木誠也らWBC出場10選手を追加発表 「優勝しかないと思っている」

ロバーツ監督 「ヤマモトはロボットかもしれない」山本由伸はアメリカでもすでに伝説となりつつある