MBS番組のレアな“推し”グッズと出会える場が誕生 『Aぇ!!!!!!ゐこ』『ヤンタン』『ありがとう浜村淳』も【ラインアップ一覧／2・19現在】
大阪・MBSのテレビ・ラジオ番組などのグッズが集結する公式ECサイト『MBS MARKET』が、17日にオープンした。
【画像】レア番組グッズが買える…『MBS MARKET』イメージ
MBSグループのMBSイノベーションドライブ傘下の株式会社ひなたライフが運営するサイトで、番組やイベントから生まれたレアな限定グッズなどを自宅から購入できる。
らいよんチャンのアイテムをはじめ、『アンロック』『Aぇ!!!!!!ゐこ』『岩井 狩野 えびちゅうの推しかるちゃー』や、ラジオ『ヤングタウン』『こんちわコンちゃんお昼ですょ！』『ありがとう浜村淳です』まで、多彩なグッズがそろう。
ラインアップは順次追加され、19日には『日曜日の初耳学』のイベント『初耳学フェス』の公式グッズが登場した。
コンセプトは「推しの入口」で、単なるECサイトにとどまらず、放送・配信コンテンツとファンをつなぐ接点となり、プラットフォーム化を目指す。オンライン限定企画や、コンテンツを横断したコラボ商品なども提案したいという。
担当者は「これまで当社番組の中には、公式の常設EC販売チャネルがなかったために商品化に至らなかった企画やイベント会場限定で販売終了してしまった商品も少なくなかったと思います。MBS MARKETでは、これまで実現できなかった企画の“受け皿”になることを目指しています。『売れる番組だけがグッズ化される』のではなく、ファンの熱量があるコンテンツに、きちんと公式の形を与える場にしたいと考えています」と語る。
■『MBS MARKET』番組・イベントグッズ（2月19日現在、随時追加）
らいよんチャン
『アンロック』
『Aぇ!!!!!!ゐこ』
『岩井 狩野 えびちゅうの推しかるちゃー』
らじおんチャン
『ヤングタウン』
『こんちわコンちゃんお昼ですょ！』
『上泉雄一のええなぁ！』
『ありがとう浜村淳です』
『小籔千豊×笑い飯 ラジオ「土020」』
『ナジャ・グランディーバのレツゴーフライデー』
『ラランドニシダの実家には帰らない』
MBSラジオ
『初耳学フェス』
