吉沢亮、25年は「血を求めすぎていた」 歌舞伎役者とバンパイア熱演
映画専門誌の「キネマ旬報」が主催する映画賞『第99回キネマ旬報ベスト・テン』（2025年）の授賞式が19日、都内で開催。主演男優賞を受賞した吉沢亮が出席した。
【写真】素敵…！ブラックスーツで笑顔をみせる吉沢亮
2025年、吉沢は『国宝』や『ババンババンバンバンパイア』などで主演を務めた。受賞に対して「栄誉ある賞で非常に光栄」と喜びを口にして、感謝を述べた。
『国宝』のロングラン上映により、同時期に『ババンババンバンバンパイア』が上映されていた。『国宝』では血筋を求める歌舞伎役者を、『ババンババンバンバンパイア』ではうぶな血を求めるバンパイア役を演じた。吉沢は「いろんな人に見ていただいた」と話し、「吉沢亮は血を求めすぎていた」という声も吉沢のもとに届いたという。
異なる役柄を熱演してきた吉沢だが、「ジャンルに捕らわれずにいろんなことに挑戦したい」と意気込んだ。
■『第99回キネマ旬報ベスト・テン』受賞一覧
【作品賞】
・日本映画作品賞（日本映画ベスト・テン第1位）：『旅と日々』
・外国映画作品賞（外国映画ベスト・テン第1位）：『ワン・バトル・アフター・アナザー』
・文化映画作品賞（文化映画ベスト・テン第1位）：『よみがえる声』
【個人賞】
・日本映画監督賞：李相日『国宝』により
・日本映画脚本賞：奥寺佐渡子『国宝』より
・外国映画監督賞：ポール・トーマス・アンダーソン 『ワン・バトル・アフター・アナザー』により
・主演女優賞：シム・ウンギョン『旅と日々』により
・主演男優賞：吉沢亮『国宝』ほかにより
・助演女優賞：伊東蒼『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』により
・助演男優賞：佐藤二朗『爆弾』ほかにより
・新人女優賞：鈴木唯『ルノワール』により
・新人男優賞：黒崎煌代『見はらし世代』ほかにより
・読者選出日本映画監督賞：李相日『国宝』により
・読者選出外国映画監督賞：ポール・トーマス・アンダーソン『ワン・バトル・アフター・アナザー』により
・読者賞：秦早穗子（連載『シネマ・エッセイ 記憶の影から』により）
