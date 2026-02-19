◇米女子ゴルフツアー ホンダLPGA第1日（2026年2月19日 イ サイアムCC＝6649ヤード、パー72）

今季第2戦が開幕し、ツアー7勝の畑岡奈紗（27＝アビームコンサルティング）が8バーディー、1ボギーの7アンダー65をマークし、開幕戦ヒルトングランド・バケーションズ・チャンピオンズに続く2試合連続の首位発進を決めた。

酷暑の中で65の好スコアを叩き出した畑岡は上機嫌だった。

「アイアンショットがすごく良くて、チャンスをたくさんつくれた」と2戦連続の首位発進に表情を緩めた。

パー5の4ホールのうち、3ホールでバーディーを奪った。ピンに寄せるショットを連発し「最近はパー5でボギーを打つ、のろいにかかっていたので良かった」と冗談交じりに振り返った。

初日から7アンダーをマークした。ただ、昨年の優勝スコアは28アンダーだっただけに「30アンダーを目指さないと。アクセルを踏み込まないと駄目」と貪欲だ。そのポイントにはパットを挙げ「打ち切れないことがあったので、もっとアグレッシブに打ちたい」。米ツアー8勝目に向け、修正も忘れていなかった。