もうすぐ卒業式や入学式のシーズンですが、何を着るかに頭を悩ませている方もいるのはないでしょうか。最近は、こうした「ハレの日」こそお金をかけないというのがトレンドだということです。

あと1か月ほどで迎える卒業式や入学式。街の親御さんたちの頭を悩ませているのが、「セレモニー服選び」。

50代

「子どもの服はすぐサイズアウトしてしまうので、（買うのは）もったいないなと思って、とっておくのも場所取りますし」

40代（娘が来月卒園予定）

「初めての子どもというのもあって何もわからない状態だったので新しいのを買って使ったが、本当にそのまましまってある状態だから、2人目は（買うのを）考えてしまった」

「その時しか着ない子ども用セレモニー服にお金はかけられない…」。さらに、自身が着るものについても…

30代

「妊娠・出産で体型の変化もありますし、毎回、写真で同じ洋服なのも、でも毎回買うっていうのも…」

大手アパレル企業のアンケートでは、卒入学式の親の服装で重要視するのは？という問いに対し、「式典後の着回し・汎用性」が51.6％を占めています。

こうしたなか、親御さんたちがこぞって頼りにしているのが…

SNSより

「息子の卒業式用のスーツ、その日しか着ないから最悪メルカリあたりで安いの買おうか」

フリマサイトです。数千円の激安セレモニー服が数多く出品されていました。

メルカリによると、セレモニー服の取引数は年々増加傾向にあり、1年の中で2月の取引が最多だということです。

一方で、「買わない」選択肢も…

記者

「こちらのお店、ドレスのレンタルサービスを行っています」

セレモニー服の「レンタルサービス」です。キッズスーツは6600円から利用できることもあって、3月の卒園式向けの予約が殺到。現在はキャンセル待ちの状況だということです。

青山商事 広報部 濱野結衣さん

「レンタルサービスは2021年からスタート。毎年、受注数は10〜15％伸びています」

子どもの成長を祝う、大切なハレの日。セレモニー服の準備は「無理なく、賢く」という新たな形が広がっているようです。