本日の【上場来高値更新】 浜ゴム、ＩＭＶなど122銘柄
本日の日経平均株価は、米株高や円安でハイテク株を中心に買いが優勢となり、前日比323円高の5万7467円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は122社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、26年12月期の見通しが好感された横浜ゴム <5101> [東証Ｐ]、ＪＡＸＡの宇宙戦略基金事業(第2期)に採択されたＩＭＶ <7760> [東証Ｓ]など。そのほか、ＢｕｙＳｅｌｌ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <7685> [東証Ｇ]、加賀電子 <8154> [東証Ｐ]の2社は7日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1436> グリーンエナ 東Ｇ 建設業
<1450> タナケン 東Ｓ 建設業
<1721> コムシスＨＤ 東Ｐ 建設業
<1871> ピーエス 東Ｐ 建設業
<1909> 日本ドライ 東Ｓ 機械
<1926> ライト 東Ｐ 建設業
<1950> 日本電設 東Ｐ 建設業
<1951> エクシオＧ 東Ｐ 建設業
<1959> クラフティア 東Ｐ 建設業
<1968> 太平電 東Ｐ 建設業
<2264> 森永乳 東Ｐ 食料品
<2702> マクドナルド 東Ｓ 小売業
<2705> 大戸屋ＨＤ 東Ｓ 小売業
<2734> サーラ 東Ｐ 小売業
<2993> 長栄 東Ｓ 不動産業
<3104> 富士紡ＨＤ 東Ｐ 繊維製品
<3168> ＭＥＲＦ 東Ｓ 卸売業
<3299> ムゲンＥ 東Ｓ 不動産業
<3321> ミタチ産業 東Ｓ 卸売業
<3402> 東レ 東Ｐ 繊維製品
<3407> 旭化成 東Ｐ 化学
<3433> トーカロ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3467> アグレ都市 東Ｓ 不動産業
<3569> セーレン 東Ｐ 繊維製品
<3612> ワールド 東Ｐ 繊維製品
<3741> セック 東Ｐ 情報・通信業
<3837> アドソル日進 東Ｐ 情報・通信業
<4041> 日曹達 東Ｐ 化学
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4099> 四国化ＨＤ 東Ｐ 化学
<4186> 東応化 東Ｐ 化学
<4203> 住友ベ 東Ｐ 化学
<4205> ゼオン 東Ｐ 化学
<4272> 日化薬 東Ｐ 化学
<4368> 扶桑化学 東Ｐ 化学
<4462> 石原ケミ 東Ｐ 化学
<4507> 塩野義 東Ｐ 医薬品
<4519> 中外薬 東Ｐ 医薬品
<4553> 東和薬品 東Ｐ 医薬品
<4626> 太陽ＨＤ 東Ｐ 化学
<4633> サカタＩＮＸ 東Ｐ 化学
<4658> 日本空調 東Ｐ サービス業
<4659> エイジス 東Ｓ サービス業
<4894> クオリプス 東Ｇ 医薬品
<4966> 上村工 東Ｓ 化学
<4972> 綜研化学 東Ｓ 化学
<4975> ＪＣＵ 東Ｐ 化学
<4992> 北興化 東Ｓ 化学
<5101> 浜ゴム 東Ｐ ゴム製品
<5105> ＴＯＹＯ 東Ｐ ゴム製品
<5110> 住友ゴ 東Ｐ ゴム製品
<5184> ニチリン 東Ｓ ゴム製品
<5333> ガイシ 東Ｐ ガラス土石製品
<5334> 特殊陶 東Ｐ ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ 東Ｐ ガラス土石製品
<5357> ヨータイ 東Ｐ ガラス土石製品
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<5802> 住友電 東Ｐ 非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ 東Ｐ 銀行業
<5869> 早稲田学習研 東Ｓ サービス業
<5982> マルゼン 東Ｓ 金属製品
<6101> ツガミ 東Ｐ 機械
<6113> アマダ 東Ｐ 機械
<6134> ＦＵＪＩ 東Ｐ 機械
<6159> ミクロン 東Ｓ 機械
<6209> リケンＮＰＲ 東Ｐ 機械
<6227> ＡＩメカ 東Ｓ 機械
<6264> マルマエ 東Ｐ 機械
<6309> 巴工業 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6371> 椿本チ 東Ｐ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6469> 放電精密 東Ｓ 機械
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6670> ＭＣＪ 東Ｓ 電気機器
<6744> 能美防災 東Ｐ 電気機器
<6745> ホーチキ 東Ｐ 電気機器
<6785> 鈴木 東Ｐ 電気機器
<6824> 新コスモス 東Ｓ 電気機器
<7131> のむら産業 東Ｓ 卸売業
<7224> 新明和 東Ｐ 輸送用機器
<7278> エクセディ 東Ｐ 輸送用機器
<7326> ＳＢＩＩＧ 東Ｇ 保険業
<7425> 初穂商事 東Ｓ 卸売業
<7483> ドウシシャ 東Ｐ 卸売業
<7505> 扶桑電通 東Ｓ 卸売業
<7520> エコス 東Ｐ 小売業
<7581> サイゼリヤ 東Ｐ 小売業
<7608> ＳＫジャパン 東Ｓ 卸売業
<7685> バイセル 東Ｇ 卸売業
<7735> スクリン 東Ｐ 電気機器
<7760> ＩＭＶ 東Ｓ 精密機器
<7826> フルヤ金属 東Ｐ その他製品
<7917> ＺＡＣＲＯＳ 東Ｐ 化学
<7936> アシックス 東Ｐ その他製品
<7966> リンテック 東Ｐ その他製品
<7988> ニフコ 東Ｐ 化学
<7994> オカムラ 東Ｐ その他製品
<8001> 伊藤忠 東Ｐ 卸売業
<8035> 東エレク 東Ｐ 電気機器
<8052> 椿本興 東Ｐ 卸売業
<8061> 西華産 東Ｐ 卸売業
<8098> 稲畑産 東Ｐ 卸売業
<8154> 加賀電子 東Ｐ 卸売業
<8282> ケーズＨＤ 東Ｐ 小売業
<8425> みずほリース 東Ｐ その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ 東Ｐ その他金融業
<8802> 菱地所 東Ｐ 不動産業
<8928> 穴吹興産 東Ｓ 不動産業
<9025> 鴻池運輸 東Ｐ 陸運業
<9034> 南総通運 東Ｓ 陸運業
<9303> 住友倉 東Ｐ 倉庫運輸関連
<9368> キムラユニテ 東Ｓ 倉庫運輸関連
<9543> 静ガス 東Ｐ 電気・ガス業
<9551> メタウォータ 東Ｐ 電気・ガス業
<9621> 建設技研 東Ｐ サービス業
<9782> ＤＭＳ 東Ｓ サービス業
<9824> 泉州電 東Ｐ 卸売業
<9948> アークス 東Ｐ 小売業
株探ニュース