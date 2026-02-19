　本日の日経平均株価は、米株高や円安でハイテク株を中心に買いが優勢となり、前日比323円高の5万7467円と続伸した。相場全体が上昇するなか、上値追いで上場来高値を更新した銘柄は122社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、26年12月期の見通しが好感された横浜ゴム <5101> [東証Ｐ]、ＪＡＸＡの宇宙戦略基金事業(第2期)に採択されたＩＭＶ <7760> [東証Ｓ]など。そのほか、ＢｕｙＳｅｌｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ <7685> [東証Ｇ]、加賀電子 <8154> [東証Ｐ]の2社は7日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1436> グリーンエナ　東Ｇ　建設業
<1450> タナケン　　　東Ｓ　建設業
<1721> コムシスＨＤ　東Ｐ　建設業
<1871> ピーエス　　　東Ｐ　建設業
<1909> 日本ドライ　　東Ｓ　機械
<1926> ライト　　　　東Ｐ　建設業
<1950> 日本電設　　　東Ｐ　建設業
<1951> エクシオＧ　　東Ｐ　建設業
<1959> クラフティア　東Ｐ　建設業
<1968> 太平電　　　　東Ｐ　建設業

<2264> 森永乳　　　　東Ｐ　食料品
<2702> マクドナルド　東Ｓ　小売業
<2705> 大戸屋ＨＤ　　東Ｓ　小売業
<2734> サーラ　　　　東Ｐ　小売業
<2993> 長栄　　　　　東Ｓ　不動産業
<3104> 富士紡ＨＤ　　東Ｐ　繊維製品
<3168> ＭＥＲＦ　　　東Ｓ　卸売業
<3299> ムゲンＥ　　　東Ｓ　不動産業
<3321> ミタチ産業　　東Ｓ　卸売業
<3402> 東レ　　　　　東Ｐ　繊維製品

<3407> 旭化成　　　　東Ｐ　化学
<3433> トーカロ　　　東Ｐ　金属製品
<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3467> アグレ都市　　東Ｓ　不動産業
<3569> セーレン　　　東Ｐ　繊維製品
<3612> ワールド　　　東Ｐ　繊維製品
<3741> セック　　　　東Ｐ　情報・通信業
<3837> アドソル日進　東Ｐ　情報・通信業
<4041> 日曹達　　　　東Ｐ　化学
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器

<4099> 四国化ＨＤ　　東Ｐ　化学
<4186> 東応化　　　　東Ｐ　化学
<4203> 住友ベ　　　　東Ｐ　化学
<4205> ゼオン　　　　東Ｐ　化学
<4272> 日化薬　　　　東Ｐ　化学
<4368> 扶桑化学　　　東Ｐ　化学
<4462> 石原ケミ　　　東Ｐ　化学
<4507> 塩野義　　　　東Ｐ　医薬品
<4519> 中外薬　　　　東Ｐ　医薬品
<4553> 東和薬品　　　東Ｐ　医薬品

<4626> 太陽ＨＤ　　　東Ｐ　化学
<4633> サカタＩＮＸ　東Ｐ　化学
<4658> 日本空調　　　東Ｐ　サービス業
<4659> エイジス　　　東Ｓ　サービス業
<4894> クオリプス　　東Ｇ　医薬品
<4966> 上村工　　　　東Ｓ　化学
<4972> 綜研化学　　　東Ｓ　化学
<4975> ＪＣＵ　　　　東Ｐ　化学
<4992> 北興化　　　　東Ｓ　化学
<5101> 浜ゴム　　　　東Ｐ　ゴム製品

<5105> ＴＯＹＯ　　　東Ｐ　ゴム製品
<5110> 住友ゴ　　　　東Ｐ　ゴム製品
<5184> ニチリン　　　東Ｓ　ゴム製品
<5333> ガイシ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5334> 特殊陶　　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5344> ＭＡＲＵＷＡ　東Ｐ　ガラス土石製品
<5357> ヨータイ　　　東Ｐ　ガラス土石製品
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<5802> 住友電　　　　東Ｐ　非鉄金属
<5831> しずおかＦＧ　東Ｐ　銀行業

<5869> 早稲田学習研　東Ｓ　サービス業
<5982> マルゼン　　　東Ｓ　金属製品
<6101> ツガミ　　　　東Ｐ　機械
<6113> アマダ　　　　東Ｐ　機械
<6134> ＦＵＪＩ　　　東Ｐ　機械
<6159> ミクロン　　　東Ｓ　機械
<6209> リケンＮＰＲ　東Ｐ　機械
<6227> ＡＩメカ　　　東Ｓ　機械
<6264> マルマエ　　　東Ｐ　機械
<6309> 巴工業　　　　東Ｐ　機械

<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械
<6371> 椿本チ　　　　東Ｐ　機械
<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6469> 放電精密　　　東Ｓ　機械
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器
<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器
<6644> 大崎電　　　　東Ｐ　電気機器
<6670> ＭＣＪ　　　　東Ｓ　電気機器
<6744> 能美防災　　　東Ｐ　電気機器
<6745> ホーチキ　　　東Ｐ　電気機器

<6785> 鈴木　　　　　東Ｐ　電気機器
<6824> 新コスモス　　東Ｓ　電気機器
<7131> のむら産業　　東Ｓ　卸売業
<7224> 新明和　　　　東Ｐ　輸送用機器
<7278> エクセディ　　東Ｐ　輸送用機器
<7326> ＳＢＩＩＧ　　東Ｇ　保険業
<7425> 初穂商事　　　東Ｓ　卸売業
<7483> ドウシシャ　　東Ｐ　卸売業
<7505> 扶桑電通　　　東Ｓ　卸売業
<7520> エコス　　　　東Ｐ　小売業

<7581> サイゼリヤ　　東Ｐ　小売業
<7608> ＳＫジャパン　東Ｓ　卸売業
<7685> バイセル　　　東Ｇ　卸売業
<7735> スクリン　　　東Ｐ　電気機器
<7760> ＩＭＶ　　　　東Ｓ　精密機器
<7826> フルヤ金属　　東Ｐ　その他製品
<7917> ＺＡＣＲＯＳ　東Ｐ　化学
<7936> アシックス　　東Ｐ　その他製品
<7966> リンテック　　東Ｐ　その他製品
<7988> ニフコ　　　　東Ｐ　化学

<7994> オカムラ　　　東Ｐ　その他製品
<8001> 伊藤忠　　　　東Ｐ　卸売業
<8035> 東エレク　　　東Ｐ　電気機器
<8052> 椿本興　　　　東Ｐ　卸売業
<8061> 西華産　　　　東Ｐ　卸売業
<8098> 稲畑産　　　　東Ｐ　卸売業
<8154> 加賀電子　　　東Ｐ　卸売業
<8282> ケーズＨＤ　　東Ｐ　小売業
<8425> みずほリース　東Ｐ　その他金融業
<8593> 三菱ＨＣキャ　東Ｐ　その他金融業

<8802> 菱地所　　　　東Ｐ　不動産業
<8928> 穴吹興産　　　東Ｓ　不動産業
<9025> 鴻池運輸　　　東Ｐ　陸運業
<9034> 南総通運　　　東Ｓ　陸運業
<9303> 住友倉　　　　東Ｐ　倉庫運輸関連
<9368> キムラユニテ　東Ｓ　倉庫運輸関連
<9543> 静ガス　　　　東Ｐ　電気・ガス業
<9551> メタウォータ　東Ｐ　電気・ガス業
<9621> 建設技研　　　東Ｐ　サービス業
<9782> ＤＭＳ　　　　東Ｓ　サービス業

<9824> 泉州電　　　　東Ｐ　卸売業
<9948> アークス　　　東Ｐ　小売業

株探ニュース