カープの沖縄キャンプは、19日が最後の休日です。キャンプも終盤に突入する中、注目を集めるドラフト1位から3位のルーキーの皆さんに、ここまでのキャンプを自己採点してもらいました。



■新井監督（日南最終日）

『すごくいい反応しているルーキーの子たちが多いので、そこは昨年までとは違うところです』



新井監督に“違う”といわしめたルーキーたちの評価が高まっています。





ドラフト1位の平川蓮。キャンプ序盤の紅白戦から複数のヒットを放つなどルーキー離れした存在感を見せています。■平川蓮『78点』『内容を意識しているが、凡打の仕方などバッティング面ではまぁまぁいいかなと。守備走塁もいいと思うがまだ足りないと思っているので』17日の楽天との練習試合では1番スタメンで先発出場。第1打席で初球から積極的にセンター前へはじき返すと、第2打席では、初の長打となるレフト線へのツーベース。右打席でマルチヒットをマークします。さらに、左打席でもヒットを放ち、対外試合で初の猛打賞。勝負強さを見せました。そして18日のロッテ戦でした。左打席でストレートを振り抜き、沖縄の空へ対外試合チーム1号となる特大アーチ。勢いが止まりません。■平川蓮「当てただけのゴロや、かちあげたフライは自分では無し。そういったものをなくすようやっていきたい」ドラフト2位の齊藤汰直。開幕ローテーション入りへ評価を高めています。■齊藤汰直『自分に優しくして50点くらい』『全部足りなかったけど、今やっと広島カープの練習に慣れてきて、少しずつ落ち着きもでてきたかなというところで半分くらいはあげようかなと』今の課題は、リリースポイント。足を上げるところからフォームを整えることを意識して沖縄キャンプでもアピールを続けます。■齊藤汰直『もちろん開幕1軍は目標なので、ここから実戦も入っていくので。しっかりアピールすることを大事にしていきたい』指揮官から守備がうまいと太鼓判を押されたドラフト3位の勝田成。■勝田成『まだ50パーぐらいですかね。50点』厳しい自己評価の一方で、キャンプ序盤から菊池・矢野という最高のお手本と一緒に過ごしたことで、守備面では確かな手ごたえを掴んでいます。■勝田成『自分にないものをしっかりと吸収できましたし、体現することもできたので守備ではいい収穫ができた』対外試合では3試合すべてにスタメン出場。バッティングは課題というものの、18日もヒットを放つなどアピールを続けています。キャンプも残り6日です。カープは21日からオープン戦も開幕します。DeNA・日本ハム・ヤクルトとの3連戦。期待のルーキーたちがどのようなアピールを見せるのか注目しましょう！《2026年2月19日放送》