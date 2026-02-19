タカラジェンヌを育成する宝塚音楽学校（中西達也校長）の卒業公演となる「第１１２期生 文化祭」（２０〜２２日）のリハーサルが１９日、兵庫・宝塚バウホールで行われた。

２０２４年に入学した第１１２期本科生４０人と、２５年入学の予科生が出演し、第１部が日本舞踊と歌、第２部が演劇（Ａ・Ｂ組）、第３部がダンスの構成で行われ、２年間の成果を披露した。

歌では槌谷渚さんと石川千乃さんがクラシックのソロで、朗々と歌い上げた。またそれぞれが見せ場をもらい、宝塚の主題歌を、歌い継いだ。

演劇は「ＢＥ ＳＵＲＥ ３」で、この日はＡ組が出演し、舞台芸術を学ぶ学生達の群像劇を演じた。現実と芝居の世界が交差するなか、ピエール役の宮粼穂さんや、緑川役の國宗美花さんらが熱演した。

第３部の最後には、本科生を代表して國宗さんが「同期生一同、羽ばたいてまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします」とあいさつした。

１１２期生は３月２日の卒業式を経て、宝塚歌劇団に入団。５月２３日開幕の宝塚大劇場宙組公演「黒蜥蜴／Ｄｉａｍｏｎｄ ＩＭＰＵＬＳＥ（ダイヤモンド インパルス）」（〜７月５日）で初舞台を踏む。