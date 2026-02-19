¡È¥ß¥Ë¥°¥é¤ÎÂçËÜÌ¿¡ÉÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¡¢ºÇ¿·¼Ì¿¿½¸¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¤Û¤ó¤È¤Î¤·¤ª¤ê¡£¡Ù¤Ë·èÄê¡¡Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Æ¥é¥Æ¥é¡×¤Ë½êÂ°¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤Ç¤â³èÌöÃæ¤ÎÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¤ÎÌó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥»¥«¥ó¥É¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¤Û¤ó¤È¤Î¤·¤ª¤ê¡£¡Ù¤Ë·èÄê¤·¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¿¥¤¤Î¥ê¥¾¡¼¥ÈÃÏ¡¦¥Ñ¥¿¥ä¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥°¥é¡×¡á¥ß¥Ë¥Þ¥à¤À¤±¤É¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¤Î½éÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¥»¥¯¥·¡¼¥«¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¼ýÏ¿¡£Á´¤Æ¤ò¤µ¤é¤±½Ð¤·¤¿ÂçÃÀ¤ÊÄ©Àï¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡È¤Û¤ó¤È¤Î¤·¤ª¤ê¡É¤Î»Ñ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó5Ç¯¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¸«¤É¤³¤íËþºÜ¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¼Ì¿¿½¸¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅÔÆâ2¤Ä¤Î½ñÅ¹¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£²ñ¾ì¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥ì¥¢ÆÃÅµ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ê¤ÉÆâÍÆÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ãÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¡ä
¡¿·½É¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É ¿·½ÉÅ¹
2026Ç¯3·î29Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ30Ê¬¡Á
https://teket.jp/186/64205
¢½ÂÃ«¡¦HMV&BOOKS SHIBUYA
2026Ç¯4·î5Æü¡ÊÆü¡Ë12»þ¡Á
https://www.hmv.co.jp/store/event/
2ºýÌÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡Ø¤Û¤ó¤È¤Î¤·¤ª¤ê¡£¡Ù¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤À¤Ã¤¿¤ê¼«Á³¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤ÎÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¤¬¼Ì¿¿½¸¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¡È¤Û¤ó¤È¤Î¤·¤ª¤ê¡É¤À¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤¬20ºÐ¤Ç¡¢º£²ó¤¬23ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾¯¤·Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»ä¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢¥Ñ¥¿¥ä¤Ç»ä¤¬ËÜÅö¤Ë¿²Çñ¤Þ¤ê¤·¤¿Éô²°¤Ç¤â»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Î¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤È¤«»äÊª¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¤â¡È¤Û¤ó¤È¤Î¤·¤ª¤ê¡É¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ãPROFILE¡ä
ÃÓËÜ¤·¤ª¤ê Ikemoto Shiori
2002Ç¯12·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»Ô½Ð¿È¡£
¿ÈÄ¹150cm¡£B81¡¦W56¡¦H83¡£·ì±Õ·¿A·¿¡£
¥×¥é¥Á¥Ê¥à¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó½êÂ°¡£
2020Ç¯4·î¤Ë¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÎÌ¾Êª´ë²è¡ÖÀ©¥³¥ì¡Ç20¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯8·îÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÃ±ÆÈ¥°¥é¥Ó¥¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ß¥Ë¥Þ¥à¤È¥°¥é¥Þ¥é¥¹¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡È¥ß¥Ë¥°¥é¤ÎÄ¶¿·À±¡É¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤ë¡£2021Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¥Æ¥é¥¹¡ß¥Æ¥é¥¹¡×¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤â³«»Ï¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤ò¿´µ¡°ìÅ¾¡Ö¥Æ¥é¥Æ¥é¡×¤Ë²þÌ¾¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥°¥ë¡¼¥×¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤·¤Æ¸½ºß¤â³èÆ°Ãæ¡£
¸ø¼°X¡§https://x.com/teratera_shiori
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/shiori_ikemoto/
»öÌ³½ê¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://platinumproduction.jp/talent/ikemotoshiori/
BOMBÆÃÊÌÊÔ½¸ ÃÓËÜ¤·¤ª¤ê¼Ì¿¿½¸¡Ø¤Û¤ó¤È¤Î¤·¤ª¤ê¡£¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë
È¯¹Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°
»£±Æ¡§LUCKMAN
Äê²Á¡§3,960±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿È½·¿¡§A4È½¡¿¥Ú¡¼¥¸¿ô¡§112¥Ú¡¼¥¸
¼Ì¿¿½¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://bombweb.jp/related-items/ikemotoshiori/
BOMBÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡ÊÁí¹ç¡Ë¡§https://x.com/idol_bomb
BOMBÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡Ê¥°¥é¥Ó¥¢¡Ë¡§https://x.com/gravure_bomb
BOMBÊÔ½¸Éô¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/bomb_idol/
BOMB¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://bombweb.jp/
