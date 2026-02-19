なるほど！こう着ればいいのか！【しまむら】40・50代が参考にしたい♡「同系色コーデ」

コーデを組むのが苦手……という大人女性は、セットアップなど「同系色コーデ」を試してみて。難しく悩まずとも、おしゃれな着こなしを楽しめるはず。そこで今回は【しまむら】のアイテムを使った、お手本コーデを紹介します。この価格ならアイテムごと真似できるかも。

きちんと感とリラックス感を両立した淡色コーデ

【しまむら】「ベスト + コクーンパンツセット」\2,970（税込）

軽やかな着こなしを楽しみたい春コーデには、このセットのような淡色がおすすめ。コクーンシルエットのパンツはトレンド感をプラスしてくれるだけでなく、脚のラインをカバーしてくれるのもポイント。ベストの下に白トップスを重ねるだけで、おしゃれに決まりそうです。

異素材ミックスや一癖デザインでこなれコーデに

【しまむら】「プニュフィットプルパーカー」\1,969（税込）、「サイドプリーツジャンパースカート」\2,420（税込）

ダークカラーのワントーンコーデは、重た見えが難点。異素材や一癖あるデザインを採用したアイテムを組み込むと、垢抜けて見えやすくなります。こちらは、キルティングがドッキングされたパーカーと、サイドプリーツ入りでコーデの主役になれるジャンスカを組み合わせ。それぞれ単体でもシンプルなアイテムに合わせるだけでシャレ見えを狙えるので、おしゃれが苦手な人にもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M