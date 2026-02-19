河野万里奈が、2026年2月18日(水)に新曲「セットアッパー」を配信リリースした。

本楽曲「セットアッパー」は、野球の中継ぎ投手＝“縁の下の力持ち”に着想を得て制作された楽曲。空気を掴むタイトで芯のあるドラム。跳ねるように刻まれるリズムとギターが切り込む、思考よりも先に身体が反応してしまう、河野万里奈らしい疾走感あふれるロックナンバーに仕上がった。

また、本作のリリースにあわせ、デビュー15周年を記念したワンマンライブの開催も決定した。こちらは5月30日(土)shibuya HOMEにて行なわれる。

■デジタルシングル「セットアッパー」

2026年2月18日 配信リリース

https://big-up.style/kpzFwk73uC

■＜河野万里奈デビュー15周年記念ライブ「More! Morning Arch」＞

2026年5月30日(土)shibuya HOME

時間：開場18:00 / 開演18:30

チケット：5,500円（税込）※ドリンク代別途必要