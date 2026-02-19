¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®¡¦ºäËÜÃ£Ìé¤¬ÂÐ³°»î¹ç¡É¥Á¡¼¥à£±¹æ¡É¤ÇÂçÅÄ¥³¡¼¥Á¤Î»ØÆ³¤Ë°ìÈ¯²óÅú¡Ö¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬£±¥¹¥¤¥ó¥°ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡×
¢¡£²·³Îý½¬»î¹ç¡¡µð¿Í£²¡½£µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê£±£¹Æü¡¦¤Ò¤à¤«¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¡¦ºäËÜÃ£ÌéÊá¼ê¡Ê£²£³¡Ë¤¬£±£¹Æü¡¢º£µ¨¤Î£²·³½éÂÐ³°»î¹ç¤È¤Ê¤ëÎý½¬»î¹ç¡¦¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Çà¥Á¡¼¥à£±¹æá¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡£µÅÀ¤òÄÉ¤¦£¶²ó¤ËÂåÂÇ¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£°¤«¤é°éÀ®±¦ÏÓ¡¦ÅÄ¾å¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò±Û¤¨¤ëËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÂçÅÄÂÙ¼¨£²·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢ÂÇ·â¤ò²þÎÉ¡£¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ä¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼õ¤±¿È¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¡£¡Ø¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤±¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¬£±¥¹¥¤¥ó¥°ÌÜ¤Ë½Ð¤¿¡×¤È¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¡É°ìÈ¯²óÅú¡É¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï²Æ¾ì°Ê¹ß¤Ë£²·³¤Ç½Ð¾ìµ¡²ñ¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢£±£¸»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬£´ÎÒ¡¢£±ÂÇÅÀ¡£±óÅê£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶¯¸ª¤Ë²Ã¤¨¡¢£µ£°¥á¡¼¥È¥ëÁö£¶ÉÃ£±¤Î½ÓÂ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¡££±£µÆü¤Î£²¡¢£³·³¹ÈÇòÀï¤Ç¤ÏÇòÁÈ¤Î¡Ö£±ÈÖ¡¦Êá¼ê¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¡¢½é²ó¤ËÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¼é¤ì¤Ê¤¤¤È»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ÅðÎÝ¿ô¤âÁý¤ä¤·¤Æ¡¢ÂÇµåÈ½ÃÇ¤Ç¤â¡Øº£¤Î¤ÏºäËÜ¤À¤«¤éÊÖ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤¿¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¥×¥ì¡¼¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£