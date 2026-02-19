みりちゃむことモデルの大木美里亜が17日、自身のインスタグラムを更新。訪れた韓国での様子を投稿し、反響を呼んでいる。



【写真】白でまとめたコーデにピンクの髪がオシャレ すっぴん＆爆買い報告の人気モデル

16日に「初の韓国に来ております 寒がりの私には向いてない時期に来てしまった笑」と記していた、みりちゃむ。白のマフラーをぐるぐる巻きにし、目と鼻がのぞくだけの帽子をかぶった“防寒対策”ばっちりのスタイルで街角に立つ姿を投稿した。



翌17日にはベンチでくつろぐショットをアップ。ピンク系の髪がのぞくキャップをかぶって、アウター、パンツと白でまとめたコーデに、ブルーのバッグをかけている。「美容品爆買いしたァ 韓国でもすっぴんで出歩いてましたっ」と報告した。



みりちゃむは2002年生まれ。24年後期のNHK連続テレビ小説「おむすび」に真島瑠梨(ルーリー)役で出演。活躍の幅を広げている。ファンからは「綺麗すぎ」「すっぴんで歩けるのはいいですね！」「雰囲気あって素敵」「すっぴんでも可愛い」「ちゃんと帰って来てよー」などの声が寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）