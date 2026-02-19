〈「いいスキップって、最後にドローを決められる選手だよね」批判を一身に浴びるカーリング・吉村紗也香に“恩師がかけた言葉”とは〉から続く

ミラノ・コルティナ五輪に女子カーリング日本代表・フォルティウスのリードとして出場している近江谷杏菜。そんな彼女について、今大会では解説者として現地入りしている、北京五輪銀メダリストの石崎琴美は「しっかりした子だな」との第一印象を抱いたという。

【画像】14年前、チーム青森（当時）としてバンクーバー五輪に出場した際の近江谷杏菜、本橋麻里、石崎琴美



女子カーリング日本代表・フォルティウスでリードを務める近江谷杏菜。趣味は編み物。チームのSNSなどで動画を作成したりと、マルチな才能を持つ ©JMPA

「堅い仕事をしていることも関係あったかも」と石崎は述懐するが、2008年、近江谷は18歳で当時の日本代表「チーム青森」に加入した。青森市役所に勤務しながら、チームメイトの石崎や本橋麻里らとトレーニングを重ねた。

「気づいたら私は『いっしー』と呼ばれていた」と石崎は懐かしむ。ジュニア時代「grace」というチームではスキップだったこともあるだろう。石崎曰く「オールラウンドになんでもこなす選手」でもあり、チーム青森ではセカンド、サードでプレーし、バンクーバー五輪にも出場した。

「『このポジションだよね』っていうのがずっとなかった」

のちに北海道銀行フォルティウス（当時）に吉村紗也香と同時期に加わるが、その後も主にリードとセカンド、複数のポジションをこなす。国内屈指のユーティリティプレーヤー、そんなイメージを持っていたファンも多いだろう。しかし、当の本人は複雑な気持ちもあったと言う。

「どこのポジションでもできるけど、（自分は）どこのポジションなんだろうみたいな、彷徨っているというか、『このポジションだよね』っていうのがずっとなかった」

フォルティウスが現在の選手と体制になったのが2021年以降だ。それまでリードを務めていた船山弓枝がコーチに専念し、小谷優奈や小林未奈を迎えたが、そのあたりから彼女はリードに専念した。

「リードと言ったら私って言ってもらえるぐらいのリードになろうと思ってやってきました」

「どうぎんクラシック」ではチームを優勝に導きMVPに

その言葉どおり、情報のないまっさらなアイスに向けて、チームの軸であり基準となる最初の1本を投げ続けてきた。昨年の世界選手権では91％という高いショット成功率を残し、昨夏の北海道ツアー「どうぎんカーリングクラシック」ではチームを優勝に導いてMVP「スポーツナビ賞」を初受賞。

結果を出し続けるうちに「職人」と呼ばれるようになり、9月の日本代表決定戦も12月の五輪最終予選も好調を維持した。そして、20歳で出場して「今考えるとオリンピックに出るとかオリンピアンになるってことに対してピンときてなかった」と振り返るバンクーバー五輪以来、2度目の大舞台に辿り着いた。

しかし、近江谷を含むチームのパフォーマンスはなかなか上がらずに、厳しい試合が続いた。特に、時間帯、観客数、外気温や湿度で変化するシートごとのアイスの状況を掴みきれず、多くの試合で後手に回ってしまった。

負けず嫌いで向上心と好奇心が強く、変化を恐れないタイプ

それでも、苦しい中でも近江谷は勝利したスイス戦では相手を上回るショット成功率を残し、続くアメリカ戦では99％を記録。カナダ戦でも90%を超え相手リードに投げ勝った。

「特にリードにコミットしてから心技体、どういう自分でいればいい結果につながるか自分でつかめる選手になったと思います」と石崎が近江谷について評していたことがあったが、難しい中で自分なりに模索した賜物だろう。

もともと負けず嫌いで向上心と好奇心が強く、変化を恐れないタイプだ。植物由来の食品を中心としたプラントベースフードを取り入れたり、日本財団主催のアスリートの学びの場である「HEROs ACADEMY」に参加したりと、彼女には様々な横顔がある。

「青森に行く時も、札幌に引っ越す時もぜんぶ後から聞いた」

そう苦笑いするのは、父であり98年長野五輪代表選手の好幸さんだ。地元常呂からチーム青森に加入するのも、フォルティウス入団で札幌行きが決まった時も、すべて事後報告。実家に帰ってもカーリングの話はほぼしない。この正月の帰省も「姪とたくさん遊んでました」と好幸さん。きっと近江谷なりの最適なリラックス方法だったのだろう。

長野五輪代表選手だった父・好幸さんの「小さな願い」

すべて自身で決断し、実行してきた。

それでも「多くの同級生がカーリングやってましたけれど、私だけが今も（氷上に）残ってるってことは、やっぱり父の存在は潜在意識のどこかにあったのかなと思います。自分はカーリングっていう道から外れないんだろうなみたいな感覚も」、近江谷はそんなことも言う。父娘での五輪出場はカーリング界では今のところ唯一だ。

その父は、実家ではカーリングの話をほとんどしない娘にはあえて伝えなかったが、小さな願いがあると教えてくれた。

「現代のカーリングではスイープは重要なプレーです。（吉村）紗也香の投げる石を（小野寺）佳歩と一緒に掃いて、Tライン前までNo1ストーンを運ぶ。そんな場面が見たいですね」

好幸さんの願う場面は中国戦で見られるだろうか。最終戦、近江谷のセットアップで起点を作り、吉村のショットを運び複数得点を取る。彼女たちのらしさが詰まったゲームを期待したい。

（竹田 聡一郎）