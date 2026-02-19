前巨人3軍監督の駒田徳広氏（63）が、元巨人ヘッドコーチ・岡崎郁氏（64）のYouTube「アスリートアカデミア」に出演。巨人・戸郷翔征投手（25）が今季復活のために今キャンプでやるべきことを提言した。

エースとして期待された昨季は防御率4点台で8勝9敗と大不振に終わった。2度の2軍落ちも復活のきっかけにはならなかった。

駒田氏は苦しむ戸郷をどう見ていたのか？

「彼を復活させようと試行錯誤した人たちには申し訳ないんだけど、いろいろやり過ぎたとちょっと僕は思っています」と切り出した。

戸郷の投球フォームは「この形でこのフォームの中でやらないとダメな選手。特殊な選手ですよ。体幹の上の力だけでバーンと投げていいボールがいく、そういう選手なので、下使って開きが…とか、そんなこと思って投げてない」と説明した。

戸郷の良さは一番いいボールを投げていたときのフォームに詰まっている。

「一般的なフォームにすればするほど苦しむんじゃないかと思っている」と指摘した。

今キャンプで取り組むべき事は何か？

駒田氏は「自分でキャンプ中に整理して、自分の範囲の中で復活を目指した方がいい」と、3年連続シーズン12勝していた時期の自分に回帰することを勧めた。