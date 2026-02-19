ＡＣＥｅｓ・作間龍斗（２３）が１９日、都内で行われた出演する ＷＯＷＯＷの連続ドラマ「ながたんと青と −いちかの料理帖−２」（２０日スタート）完成報告会に眞野陸（１０）と出席した。

シーズン１から３年で続編が決まった。作間は「シーズン２の制作がかなってうれしい気持ちでいっぱいです」と喜びを語り、シーズン１の反響の大きさもあって「いろんな層の方に見ていただいた。たくさんの方に愛されている」と実感した。

同作は戦後間もない京都を舞台に、門脇麦演じる主人公の料理人・桑乃木いち日（くわのき・いちか）が経営難の実家の料亭「桑乃木」存続のため、作間演じる大阪の老舗ホテル経営者の三男・山口周（やまぐち・あまね）と政略結婚したことから始まるグルメラブストーリーとして２０２３年に放送・配信された連続ドラマの続編。前作では、望まぬ結婚で出会った２人が、いち日の“人の心に寄り添う料理”で「桑乃木」を立て直そうとする中で次第に心を通わせ、本物の夫婦となるまでが描かれた。

その直後から始まる今作は、夫婦のもとに養子の道哉（みちや／眞野陸）がやってくるほか、山口家の次男で周の兄・栄（さかえ／小林虎之介）の登場を機に、経営難から脱却し始めた「桑乃木」に再び試練が訪れる。結婚から１年、相変わらずもどかしい恋を育む２人に訪れる環境の変化を前に、夫婦の絆が試される。

妻役の門脇とも久々の再会で作間は「すごく久しぶりで人見知りが再び出てしまって、初日だけ緊張してしまいました」と照れ笑い。その上、「初日がキスシーンだった」と明かし、「あまりやらないですよね。でもシーズン２だし、（スタッフが）２人ならいけるでしょって、初日でキスシーンをぶち込んできた」と振り返った。

シーズン２は父親役でもあり、「不思議な気持ちでした。この年齢でお父さん役なのか」と作間。養子の道哉役の眞野からは「かっこよくて優しいお父さんだと思いました」と信頼を寄せ、「泣くシーンで道哉ならできるよって言ってくれた」と感謝された。