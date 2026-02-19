犬が猫を遊びに誘ったら、猫パンチで断られてしまって…？2匹の温度差のあるやり取りと、犬の切ないけれど愛おしい姿に思わず笑ってしまう人が続出！投稿は記事執筆時点で22万1000回再生を突破しています。

【動画：上機嫌で猫を遊びに誘う犬→『猫パンチ』を一撃お見舞いされ…完全にふてくされる光景】

猫を遊びに誘ったら、パンチされて…

TikTokアカウント「00__808」に投稿されたのは、マルチーズ×トイプードルのMIX犬「イヴ」ちゃんが、猫の「ビビ」ちゃんを遊びに誘った時の様子です。

この日、のんびり過ごしているビビちゃんのところへ、イヴちゃんが「あーそーぼー！」とばかりに寄っていったそう。ぴょんぴょんっとジャンプしながら接近する姿は、わかりやすくご機嫌で可愛いです。

ビビちゃんの方へお手々を伸ばして、「ねえ、遊んでよ！」と改めてアピールしようとするイヴちゃん。ところがその瞬間に、ビビちゃんから猫パンチが飛んできたとか！どうやらビビちゃんは、一緒に遊びたい気分ではなかったようです…。

犬の切ないけれど愛おしい姿に爆笑

猫パンチをくらったイヴちゃんは慌てて距離を取った後で、「遊びに誘っただけなのにヒドイ…」と言わんばかりにビビちゃんを見つめたそう。そして「く～ん」と悲しそうに鳴いたかと思うと、ダッシュで退散！

その後は「もういいもん！」とばかりにおもちゃを床に転がして、クッションでくつろぎ始めたとか。最初はルンルンだったのに、最後には完全にふてくされてしまったイヴちゃん。その切ないけれど愛おしい姿に、思わず笑ってしまう人が続出することとなりました。

この投稿には「どっちも可愛すぎる」「かわいそすぎるw」「分かりやすすぎてたまらん」「なんて犬らしい犬と猫らしい猫なんだ。すばらしい」といったコメントが寄せられています。

いつか一緒に遊べますように…

イヴちゃんはビビちゃんのことが大好きで、いつも断られるのに懲りずに遊びに誘い続けているそうです。そしてイヴちゃんが「遊ぼう！」と必死にアピールすればするほど、「しつこいにゃ…」と困ってしまうビビちゃん。なかなか噛み合わない2匹ですが、いつか仲良く遊べる日がくるといいですね！

イヴちゃん＆ビビちゃんの可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、TikTokアカウント「00__808」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「00__808」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。