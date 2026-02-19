「ガチでエグい」お笑い芸人、「許可も取らず」ネタ披露の相方に激怒⁉ 「生粋の卑怯者」「やば」
お笑いコンビ・エバースの佐々木隆史さんは2月18日、自身のX（旧Twitter）を更新。相方・町田和樹さん出演のCMについてコメントを投稿しました。
【写真】エバース佐々木、相方・町田に激怒⁉
CMの元になった“ガチでエグい町田”のリズムネタは、もともと佐々木さんとナイチンゲールダンス・中野なかるてぃんさんが考案したもの。2025年5月に1日限定で披露したネタがCMに起用された形です。
ファンからは、「多分『CMの俺はドッペルゲンガー』と言い張ると思います」「え？パクりネタでCM出てるの？やば」「町田のクズなとこ推せる」「町田ガチでエグいぞ」「佐々木さんとなかるてぃんに詰められる町田さん楽しみだなぁ笑」「次はぜひ二人で！」「もちろん出演料は、コンビで折半ですよね」「町田さんは卑怯者でなくちゃ笑」など、愛のあるイジりが続々と集まりました。
コメントには「ダブチに使われると思わんじゃん」「ナイチンはマックにお金もらった方がいい」「ダブチから来ました」「マクドナルドは何故これを起用したんだ」など、CMをきっかけに動画へたどり着いた人たちの声が多数。大企業のCM起用に、ファンも大盛り上がり。ネタの“原点”を知ると、より一層楽しめそうです。
(文:五六七 八千代)
【写真】エバース佐々木、相方・町田に激怒⁉
「え？パクりネタでCM出てるの？やば」佐々木さんは「俺が考えたネタとなかるてぃんが考えたネタを許可も取らず我がもの顔で使用しピンでCM出演を果たす生粋の卑怯者」とつづり、町田さんが出演しているマクドナルドのCMを引用リポスト。CMは町田さん1人の出演です。
ファンからは、「多分『CMの俺はドッペルゲンガー』と言い張ると思います」「え？パクりネタでCM出てるの？やば」「町田のクズなとこ推せる」「町田ガチでエグいぞ」「佐々木さんとなかるてぃんに詰められる町田さん楽しみだなぁ笑」「次はぜひ二人で！」「もちろん出演料は、コンビで折半ですよね」「町田さんは卑怯者でなくちゃ笑」など、愛のあるイジりが続々と集まりました。
「ダブチに使われると思わんじゃん」2025年5月13日に公開されたナイチンゲールダンスの公式YouTubeでは、『【エバース】もしもの時の為に！町田さんのピンネタを考えよう【ピン芸】』と題し、中野さんと相方のヤスさんが“ガチでエグい町田”が生まれたきっかけについて語りながら、ネタを膨らませている様子を見ることができます。
コメントには「ダブチに使われると思わんじゃん」「ナイチンはマックにお金もらった方がいい」「ダブチから来ました」「マクドナルドは何故これを起用したんだ」など、CMをきっかけに動画へたどり着いた人たちの声が多数。大企業のCM起用に、ファンも大盛り上がり。ネタの“原点”を知ると、より一層楽しめそうです。
(文:五六七 八千代)