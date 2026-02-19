冬に行きたい「岡山県の滝」ランキング！ 2位「血洗の滝」を抑えた1位は？【2026年調査】
厳しい寒さが続くこの時期は、しぶきが氷となって岩肌を飾る「氷瀑（ひょうばく）」や氷の造形美が楽しめる絶好のシーズンです。この時期だけの静寂に包まれた絶景を求めて、冬の自然の中へ一歩踏み出してみませんか。
All About ニュース編集部では、2026年1月29〜30日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、滝に関するアンケートを実施しました。その中から、冬に行きたい「岡山県の滝」ランキングの結果をご紹介します。
2位：血洗の滝／27票赤磐市に位置する「血洗の滝」は、スサノオノミコトが八岐大蛇（ヤマタノオロチ）を斬った剣をこの滝で洗ったという神話が残る、神秘的なスポットです。周囲はうっそうとした木々に囲まれ、冬場は凛とした静寂に包まれます。滝の落差は約11メートルと小規模ながら、神聖な空気が漂う滝壺付近は、冬の澄んだ空気の中でより一層厳かな雰囲気を感じさせてくれます。
回答者からは「ヤマタノオロチ伝説が伝えられる滝で、木々に囲まれて、神秘的な雰囲気があり、冬は静寂の時が流れています」（60代男性／兵庫県）、「静寂に包まれた場所で見る滝は趣があるから」（30代女性／神奈川県）、「名前の由来が気になるから」（30代女性／奈良県）といった声が集まりました。
1位：神庭の滝／91票1位に輝いたのは、真庭市にある「神庭の滝」です。高さ110メートルを誇る西日本最大級の規模で、日本の滝百選にも選ばれています。断崖絶壁を白糸のように流れ落ちるダイナミックな姿は、冬の澄んだ空気の中でより一層神々しく感じられます。冬の山里の風景を楽しめる名所です。
回答者からは「滝100選にも選ばれた名滝ということで、大きい滝を見たことがないので行きたいと思いました」（30代女性／千葉県）、「日本の滝100選に選ばれている名瀑で冬の厳しい寒さの中で断崖を流れ落ちる姿はダイナミックで美しいから」（30代女性／東京都）、「冬は空気が澄んでおり、滝の迫力や水しぶきがよりはっきりと感じられると思ったからです。神庭の滝は規模が大きく、冬の静かな自然の中で見ることで、夏とは違った厳かで幻想的な景色を楽しめそうだと感じました」（20代男性／愛媛県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)