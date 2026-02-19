南阿蘇鉄道のオーバーラン。原因は、「車両に絡まった植物」でした。



このトラブルは、2024年4月南阿蘇鉄道の立野駅の下り線で、車両のブレーキがきかず360メートルあまり先で停車したものです。



乗客乗員15人にけがはありませんでした。



重大インシデントとして調査した国交省の運輸安全委員会は19日、



ブレーキが作動しなかった原因について、「車両の床下のレバーが回転し、ブレーキに空気が送られない状態だった可能性が高い」とする報告書を公表しました。

レバーが回転したのは、線路脇に茂っていた「つる植物」が走行中の列車に絡まった可能性があるとしています。



また、予備のブレーキが使われていないことから、「運転士への教育が不十分だった」と指摘しています。



運輸安全委員会は、再発防止のための教育の充実は南阿蘇鉄道だけでは困難だとする厳しい見方を示し、ほかの鉄道会社の支援を頼るよう求めています。

一方、2025年3月に熊本市役所前の電停で起きた熊本市電の追突事故について、運輸安全委員会は調査に引き続き時間がかかると発表しました。



乗客乗員15人が重軽傷を負ったこの事故ではレールにおよそ90メートルにわたって付着物が確認され、運転士が「ブレーキをかけたが減速しなかった」と話しています。