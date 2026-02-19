◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック フィギュアスケート女子シングルショートプログラム(大会12日目/現地17日)

ショートプログラムでは日本人選手が上位を占め、74.00で4位となった千葉百音選手が試合後、取材に答えました。

試合を振り返り「最初のコンビネーションジャンプで少し詰まってしまったところがあった」としつつ、「それ以外は落ち着いてしっかり動き切れた」とした千葉選手。

さらに「覚悟はしていたんですけど、緊張は一番自分がしているという自信もある中で、これを試練と捉えてしっかり自分の中で折り合いというか、気持ちを整理しながら、緊張しながらもいつもの練習のような滑りができたのが、今日はすごく成果として得られた部分かなと思います」と、大きく緊張しながらも、気持ちを切り替えてスムーズに演技したことを明かしました。

そして、最後のステップシークエンスのパートについては「自分がオリンピックの、それも最終滑走でこんなに楽しく滑れているというところに感謝の気持ちだとか、幸せだなと感じながら踊ることができたので、今日はもうこの感覚を試合中に感じられたというだけですごく幸せ」とコメント。

さらに「ここ一番というところで、今まで頑張ってきた自分が報われないとか、かわいそうという思いも」あったとし、「この状況でいつも通りの動きをするということがいかに難しいことなのかということは大会を重ねるたびに思うことですし、演技中もずっと自分を保ちながら演技するというのが本当に試合で一番大事なことだなと思った」と語りました。

また「昨日もりくりゅうペアの演技を（日本人チームの）3人でテレビで拝見して、本当に感動しました」とフィギュアスケートで日本ペア史上初めて金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手のりくりゅうペアにも感化されていることを明かしました。

次のフリースケーティングに向けては「フリーは全体を通してストーリーがつながっているところなので、緊張していてもしっかりそこだけはお客さんに、このイタリアの地でロミオとジュリエット滑れることに感謝して演じきりたいと思います」とコメント。

さらに「もうここまできたからにはしっかりやることやって、お客さんの心をしっかり震わせられるような演技をしたい」「自分らしさ全開で、しっかり自分のスケーティングというのを見せられるように、ノーミスの演技目指して頑張ります」と意気込みを示しました。