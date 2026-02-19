しほママの防災術、今回のテーマは災害時に困ることの1つ、「トイレ」についてです。



地震で断水するとトイレが使えなくなることがあります。そこで、日頃からできる「トイレの備え」を考えました。



2月14日、八代市の松高地区で防災士の仲間や自主防災会の方々と一緒に防災のイベントを開催しました。

八代市では2025年8月の記録的大雨で805棟の住宅が全半壊、1人が亡くなるなど大きな被害を受けました。





参加者のみなさんに当時困ったことを聞かせてもらいました。男性「情報が入らなくなってラジオを用意していなかったのでちょっと不安だった。」男性「夕方の暗くなるまでずっと1日中停電でした。トイレは流せないですね。」様々な声が聞かれましたが、多かったのが【トイレ問題】。



松高校区自主防災会・検討委員会が校区の25人を対象に行ったアンケートでは、記録的大雨の際、トイレを流せなかったと答えた人は全体の41パーセントでした。



また、災害時のトイレの備えについては「備えていなかった」と答えた人が57パーセントにのぼりました。



私も東日本大震災で避難生活をしたときは備えをしておらず、食べ物より先に「トイレ」が困りました。そこで…



「しほママがトイレマンになってやってきました。今からはトイレについて一緒に考えていきます」



色んなキャラクターになって防災を伝えています。



「せっかくなら便器を汚させない」



(しほママ)避難所では便器が汚れていてトイレに行きにくく、水分を控えたせいで便秘になったり足におしっこがついたまま寝る経験をしました。



「大事なのが、袋を使って済ませてあげて、ゴミとして出すという方法が一つあります。」



(しほママ)家の便器を使ってOKですが、今回はコンテナ型の簡易トイレを使って皆さんに体験してもらいました。

▼まずは尿や便が見えないための透けない袋をつけて便座をおろしてトイレを済ませます。



▼そして、尿を固めたり便のにおいを抑えたりする凝固剤をふりかけます。凝固剤がない場合はペットシーツやおむつなどでも代用できます。



▼固まったら袋を結んで自治体のルールに従って捨ててください。

トイレの水が流れない場合、誰かが汚してしまうと汚れやにおいをなくすことは難しいですよね。初動が大事です！家でも避難所でも「袋を使って吸わせて捨てる」と いうことを覚えておきましょう。



避難所では仮設トイレを作ることが多いですが、世界的な人道支援の基準で男性用よりも女性用が多く必要だとされています。男性1つに対し、女性はいくつ必要だと思いますか。



正解は3つです。女性は利用時間が長くなりやすいことが理由です。



他にも洋式であることや夜間の照明、バリアフリーなど誰もが安心して使える配慮も必要です。トイレは健康と尊厳を守る場所なんです。



最後に今回参加してくれた方々に感想を聞きました。



小2の父親「いつ何時何があるかわからないので、こういうもの(備え)はやっぱり必要かと思いました。(子どもと)一緒に自分が何ができるかなと、一緒に考えてもらうきっかけになったかなと思ったので良かった」



「トイレは命」熊本地震では、トイレの状況が悪いため水分を控え、エコノミークラス症候群などで亡くなる災害関連死が多くありました。トイレを我慢しない環境をつくることは命を守ることにも繋がります。トイレの備えを進めておきましょう。