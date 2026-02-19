HANA公式グッズ高額転売 BMSGが注意喚起「ファンの皆さまが安心して公式グッズを購入できる環境を守るため」【全文】
【モデルプレス＝2026/02/19】BMSGが19日、7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）の公式グッズの高額転売をめぐり、コメントを発表した。
『HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”』公式グッズの高額転売につきまして
日頃より、株式会社BMSG（以下「当社」）の事業に対しご理解とご協力を賜り、また、HANAへの温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。
現在、「HANA OFFICIAL LIGHT STICK」を含む『HANA 1st TOUR 2026 “Born to Bloom”』公式グッズがオークションサイトやフリマアプリ等で定価を大きく上回る価格で転売されている事案が確認されております。
当該公式グッズは会場及び当社公式BMSG SHOPでのみ購入できる限定品であり、こうした高額転売品を購入されますと、正規価格で入手できなかったファンの皆さまとの間で不公平が生じると共に、高額転売行為を助長することにも繋がります。
このため、転売市場における高額転売品の購入はお控えいただくと共に、公式グッズは会場あるいは今後3月20日（金・祝） 〜 3月25日（水）まで販売を予定しておりますBMSG SHOPにてお求めくださいますようお願い申し上げます。
なお、高額転売品を購入されたことによるトラブル等について、当社では一切の責任を負いかねます。
今後も、ファンの皆さまが安心して公式グッズを購入できる環境を守るため尽力してまいりますので、引き続きのご理解とご支援を賜りますよう何卒お願い申し上げます。
以上
【Not Sponsored 記事】
【写真】BMSGアーティスト・STARTOアイドルら、キュートなダンス披露
