◆練習試合 中日４―８日本ハム（１９日・北谷）

中日の助っ人陣が存在感を放った。来日２年目のジェイソン・ボスラー外野手が「５番・三塁」で、新外国人ミゲル・サノー内野手が「２番・一塁」で先発出場し、初実戦に臨んだ。

２回１死。ボスラーが、日本ハムの先発・金村の高め変化球を完璧に捉えた。打球が右翼の防球ネット上部に直撃する豪快な先制ソロに「状態もいい。ストライクゾーンの球を狙いにいこうとした中での一打だった」とうなずいた。

チームメートの、スタンドを沸かす一発に、メジャー通算１６４発を誇るサノーは「ボスラーもパワーがある。いい打球を見せてもらってうれしかった」と笑顔。注目の初打席は、二ゴロに打ち取られたが、第２打席では生田目の初球をライナーで三遊間に運ぶ左前打で“初安打”をマークした。福永が代走に送られ、途中交代となったが、「芯に当てることを心がけていた。それができたので、続けていきたい」と充実感をにじませた。

試合後には、打撃投手を相手に練習を“おかわり”。構えた時のステップなどを確認した。体重１２６キロで飛距離が自慢の大砲は、「まだシーズンじゃないので、ライナーを心がけている。もしかしたら、次の試合で（ホームランが）出るかもしれない。ホームランを見た時に、みなさん、びっくりしないでください」と来日初アーチを予告した。

今季からは、本拠地・バンテリンドームにホームランウィングが完成する。竜打線の中軸候補にもなる両助っ人のアピールに、井上監督は「ジェイソン（ボスラー）は、非の打ちどころがない。（サノーは）これからも（試合に）使っていく。日本のピッチャーに慣れていってくれたら」と期待を寄せた。